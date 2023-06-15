«На этот раз везем три фуры»

Илья Анацкий (за рулем) с помощниками завозят мотоцикл «Урал» в фуру для отправки бойцам. Фото: пресс-служба администрации Ирбита

Вчера заместитель председателя ирбитской думы Илья АНАЦКИЙ, глава Ирбитского района Алексей НИКИФОРОВ и депутат Заксобрания региона Алексей КОРОБЕЙНИКОВ выехали с новой партией гуманитарного груза мобилизованным землякам в зону проведения специальной военной операции. В трех фурах они везут посылки бойцам от родственников со всего востока Свердловской области, инструмент и оборудование, а также автомобили и мотоциклы.

Маршрут у гуманитарного «конвоя» большой: Донецкая и Луганская народные республики, а также город Мариуполь. На дорогу уйдет три дня, еще пять дней мужчины рассчитывают провести в самой зоне СВО.

– Везем дизельные генераторы, бензопилы, рации, тепловизоры, дроны, продукты и именные посылки. Инструмент и оборудование закуплены на средства благотворительных фондов Ирбита и Ирбитского района. Посылки нам передали семьи мобилизованных из Серова, Гарей, Екатеринбурга, Таборов, Туринской Слободы и других муниципалитетов. Будем передавать их лично в руки бойцам, – рассказал «ОГ» Илья Анацкий.

Ирбитчане также везут автомобили «Нива» и «УАЗ» и мотоциклы «Урал». Всего 16 единиц техники. На передовой их очень ждут: на транспорте можно оперативно подвозить снаряды, медикаменты, быстро передвигаться из точки в точку.

Большую часть техники на безвозмездной основе передали жители Ирбита и Ирбитского района. Предварительно она прошла диагностику и сейчас полностью на ходу. Есть и техника привозная – из других регионов.

– Два мотоцикла «Урал» нам передали в дар жители Челябинской и Тюменской областей. Сами нас разыскали, написали, предложили помощь. «Уралы» мы проверили, они полностью исправны, – сказал Илья Анацкий.

Мотоцикл из Магнитогорска попросила передать мобилизованным семейная пара пенсионеров – Виктор и Валентина. Им уже за 70, вместе прожили полвека. В молодости долго копили на «Урал», в итоге купили его и ездили, но в 1990 годы в силу возраста перестали. Они самостоятельно доставили мотоцикл в Челябинск – в разобранном виде. Оттуда ирбитчане привезли его себе – собрали и завели. Как выяснилось, мотоцикл –в прекрасном состоянии.

Еще один «Урал», а также средства на его ремонт, в Ирбит лично доставил пенсионер из Тюмени Сергей Кузьмин.

– Этот мотоцикл мы планируем передать военному корреспонденту телеканала RT Андрею Филатову в ДНР. Он был напарником погибшего в ходе теракта военкора Владлена Татарского. С Андреем и его помощником мы на связи, они нас ждут, – сказал Илья Анацкий.