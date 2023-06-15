Путеводная звезда Маэстро. В Свердловской детской филармонии вручены премии имени Марка Павермана

Дарья Адриковская (Джаз-хор) получила стипендию им. Марка Павермана за особые успехи в концертном сезоне. Фото предоставлено Детской филармонией

В Свердловской детской филармонии в девятый раз вручены премии (стипендии) имени народного артиста РСФСР Марка ПАВЕРМАНА. По установившейся традиции, именные премии Павермана, ставшие одним из брендов уральской культуры, вручаются в день рождения выдающегося музыканта и педагога.

Российский симфонический дирижер Марк Израилевич Паверман – из числа корифеев уральской, отечественной музыки. Он – основатель Уральского академического филармонического оркестра, кафедры оперно-симфонического дирижирования Уральской консерватории. Он стоял у истоков создания первого в Свердловске детского симфонического оркестра, который сегодня широко известен как «Лицей-камерата». Как и при знаменитом дирижере, в оркестре играют талантливые юные уральцы. И сцена камерного зала Детской филармонии, которая вот уже почти десять лет носит имя Марка Павермана, создана тоже для них – одаренных, безгранично увлеченных музыкой.

Стипендии имени Марка Павермана «За особые успехи в концертном сезоне» Попечительский совет Детской филармонии учредил в 2015 году. Тогда стипендии получили 17 человек. Но уже на следующий год число счастливых избранников увеличилось до 28. С тех пор «компания» стипендиатов держится примерно в этом объеме (рекордным был 2019 год, пятая церемония – 33 стипендиата). Даже в сложный пандемийный год представители уральского бизнеса смогли поддержать талантливых детей. Традиция продолжалась.

Нынче стипендией Марка Павермана отмечены 27 юных музыкантов: участники Ансамбля танца «Улыбка», Капеллы мальчиков, Джаз-хора, Театра мюзикла, Ансамбля скрипачей и Оркестра народных инструментов. Награды вручали члены Попечительского совета, выпускники Детской филармонии, заместитель главы Ленинского района Екатеринбурга Юрий Мальцев, меценаты и благотворители.

– У свердловской культуры прекрасное будущее, – лаконично, но образно и емко отметила во время церемонии награждения первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Премия Павермана-2023 войдет в историю и летопись этой награды особой строкой: в Год педагога и наставника Попечительский совет учредил специальные премии для педагогов, более 20 лет занимающихся образованием и воспитанием юных музыкантов в Детской филармонии. Премии получили руководитель знаменитого Ансамбля танца «Улыбка» Ольга Журавлева, концертмейстер «Улыбки» Елена Перегримова, руководитель Джаз-хора Марина Макарова. А первый художественный руководитель Детской филармонии Юрий Бондарь, работающий здесь уже 44 года, удостоен награды «За преданность традициям Детской филармонии, за многолетнее служение Детству и Творчеству, за верность идеалам музыкального просветительства».

За время существования именной премии Марка Павермана этой наградой отмечены в общей сложности 229 юных музыкантов, воспитанников Детской филармонии. Награждают тех, кто проявил себя в разных коллективах, кто много трудился и давал классный результат. Ребята могут потратить стипедию как на свое творческое развитие, так и на свои желания – в этом ограничений нет. Премия – факт признания заслуг. Известный уральский музыкант, композитор Александр Пантыкин сказал однажды, что творческому человеку очень важно подниматься по ступенькам признания. Новые стипендиаты поднялись. Еще на одну ступеньку. Сегодня она стала для них пьедесталом. Завтра – станет точкой опоры для новых восхождений и побед. Останавливаться нельзя. И, как всегда, новых лауреатов этой именной премии напутствовали пожеланием: пусть каждому из них светит в пути звезда Марка Павермана.