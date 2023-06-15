Решение – мудрое, помощь – реальная

В начале июня Законодательное собрание региона внесло изменения в закон «Об образовании в Свердловской области». Депутаты продлили меры соцподдержки для детей из семей участников спецоперации до первого июля 2024 года.
Согласно закону, ученики государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащиеся организаций среднего профобразования по специальности в сфере искусства обеспечиваются горячим питанием (завтраком или обедом).
За счет средств областного или местного бюджетов питание, одежду, обувь, инвентарь либо денежную компенсацию (по выбору) получают обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным курсам или программам профессиональной подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих.
Расширен перечень семей, которые могут получить эти льготы. Раньше к этим категориям относились дети из семей мобилизованных, участников специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также из семей, экстренно покинувших эти территории и прибывших в Российскую Федерацию. Сейчас в перечень включены еще и дети военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.
Право быть первыми
Дети добровольцев, участвующих в специальной военной операции, получат право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря. Соответствующие поправки в первом чтении приняты на пленарном заседании Государственной думы. В случае принятия инициативы такое право получат и дети погибших добровольцев, в том числе усыновленные. Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих.