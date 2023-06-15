Президентская инициатива – на Среднем Урале

В открытии филиала Фонда приняли участие свердловские волонтеры. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Первого июня начал свою работу Свердловский филиал Фонда «Защитники отечества», созданный по инициативе Президента России Владимира ПУТИНА. В режиме «одного окна» здесь решают вопросы людей, так или иначе связанных со специальной военной операцией. Сюда приходят участники и ветераны СВО и члены их семей. Только за первые две недели в Фонд обратилось более 300 человек.

Фонд работает в режиме социального МФЦ, где оказывают адресную помощь по самым разным направлениям. Здесь функционирует отделение первичного приема граждан, консультируют специалисты психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, занятости и юридической помощи.

– Наша задача персонально сопровождать всех ветеранов, все семьи погибших бойцов, всех обратившихся к нам. Основа нашей работы – индивидуальный подход к каждому и комплексное решение проблем, – говорит руководитель филиала ФондаИлдар Якупов.

Подавляющее большинство вопросов, с которыми обращаются в Фонд, касается порядка начисления выплат военнослужащим. Второй по популярности блок обращений – лечение, реабилитация и прохождение военно-врачебной комиссии.

Как сообщили «ОГ» в Фонде, после обращения несколько родственников погибших в СВО бойцов бесплатно направлены на реабилитацию в санатории Свердловской области. Пять человек из числа демобилизованных обратились в Фонд по вопросу протезирования – для них организованы первичные консультации травматологов-ортопедов.

Много обращений связано с оказанием психологической поддержки – как самим военнослужащим, так и их родственникам. Именно поэтому в Фонде работает медицинский психолог-терапевт из Свердловской областной психиатрической больницы. Он уже выдал несколько направлений к психотерапевтам, которые специализируются на оказании подобной помощи.

Ежедневно в Фонде работают представители регионального министерства социальной политики, министерства здравоохранения и областного центра занятости. Это позволяет решить многие вопросы максимально оперативно. Так, двум детям военнослужащего, погибшего на СВО, после обращения в фонд были предоставлены путевки в один детский сад.

Много вопросов, с которыми сюда приходят, связаны с нотариальными и юридическими аспектами. В связи с этим руководство филиала Фонда «Защитники Оте-чества» подписало соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона и с Государственным юридическим бюро Свердловской области. Теперь нотариусы и юристы будут бесплатно оказывать помощь, связанную с предоставлением мер социальной поддержки, оформлением (восстановлением) документов и получением статуса ветерана боевых действий, а также правовым информированием ветеранов и членов их семей по вопросам совершения нотариальных действий. Стоит отметить, что юристы Госюрбюро уже в постоянном режиме работают в филиале.

Есть в копилке Фонда и свадебная история. Молодой человек приехал на Урал на лечение после ранения и хотел вступить в законный брак со своей девушкой. Усилиями сотрудников Фонда было ускорено время регистрации и организовано торжественное бракосочетание. Через несколько дней после праздника боец вернется в зону СВО.