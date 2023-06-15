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15 июня 2023, 23:30

От всего белорусского сердца

Только ради танцующих тракторов стоит посетить фестиваль. Фото: информационное агентство Минск-Новости.

Только ради танцующих тракторов стоит посетить фестиваль. Фото: информационное агентство Минск-Новости.

Республика Беларусь выступает партнером 13 выставки «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года. Минск готовит для нее масштабную экспозицию и обширную программу деловых мероприятий. Кроме того, 7-11 июля в Екатеринбурге пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров, в рамках которой посетителей ждет насыщенная культурная программа.

Всего в национальной экспозиции республики на «ИННОПРОМе» планируют принять участие около 130 белорусских предприятий, которые представят более 400 экспонатов. Но для свердловчан и гостей области, которые не планируют посетить выставку, белорусы подготовили  особый подарок - ярмарку-фестиваль «От всего сердца». Он пройдет с 7 по 11 июля у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге.

Ярмарка будет разделена на несколько тематических площадок. На площадке «Беларусь вкусная» будет представлен широкий ассортимент продукции флагманов белорусской пищевой промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция. Косметику, одежду, посуду, сувениры и многое другое можно будет найти на площадке «Беларусь красивая». Здесь же пройдет модный показ от белорусских производителей. И это – далеко не полный перечень.

– На выставке «Иннопром» мы, в каком-то смысле, проведем своеобразное мини-«ЭКСПО» Республики Беларусь, которое позволит не только показать промышленный и инновационный потенциал белорусских производителей и достичь конкретных коммерческих результатов, но и получить значительный имиджевый эффект для нашей страны, познакомить российских и иностранных посетителей национальной экспозиции с глубокими историко-культурными традициями белорусского государства, укрепить репутацию Беларуси как надежного делового партнера, – сказал в интервью агентству Минск-Новости (информационный партнер «ОГ»Прим. ред.) замдиректора «Белинтерэкспо» (организатор экспозиции на «ИННОПРОМе») Андрей Шаханович.

Также на фестивале запланирована обширная культурная программа. Будут показаны новинки белорусского кинематографа, среди них «Правила геймера», мультфильмы «Волшебная книга» и «Диди». Пройдут концерты фольклорной группы «Купалинка», народного вокального ансамбля «Белы Птах», мужского вокального ансамбля «Кантабиле», ансамбля народной песни «Вербица». Хедлайнером фестиваля станут знаменитые «Песняры», их концерт намечен на 9 июля.

– Уверена, жители Екатеринбурга и области, гости региона получат настоящее удовольствие кто-то от знакомства, а кто-то от новой встречи с такой самобытной, но в то же время близкой нам по духу белорусской культурой. Так разнообразно представленный жанр белорусской народной песни и, конечно, легендарные «Песняры», имеющие особую связь с уральской землей, никого не оставят равнодушными, – говорит министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Фестиваль разнообразят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, по перетягиванию каната и мастер-класс по танцам, которые пройдут на площадке «Беларусь спортивная». Для детей будет доступна отдельная игровая площадка с конкурсами.

Одной из изюминок фестиваля станут «тракторные танцы» от Минского тракторного завода. Представление будет в программе каждого дня, и, как говорят организаторы, на это стоит посмотреть. 

Подробную программу фестиваля смотрите на сайте innoprom.cci.by

Областная газета Свердловской области
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