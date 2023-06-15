От всего белорусского сердца

Только ради танцующих тракторов стоит посетить фестиваль. Фото: информационное агентство Минск-Новости.

Республика Беларусь выступает партнером 13 выставки «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года. Минск готовит для нее масштабную экспозицию и обширную программу деловых мероприятий. Кроме того, 7-11 июля в Екатеринбурге пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров, в рамках которой посетителей ждет насыщенная культурная программа.

Всего в национальной экспозиции республики на «ИННОПРОМе» планируют принять участие около 130 белорусских предприятий, которые представят более 400 экспонатов. Но для свердловчан и гостей области, которые не планируют посетить выставку, белорусы подготовили особый подарок - ярмарку-фестиваль «От всего сердца». Он пройдет с 7 по 11 июля у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге.

Ярмарка будет разделена на несколько тематических площадок. На площадке «Беларусь вкусная» будет представлен широкий ассортимент продукции флагманов белорусской пищевой промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция. Косметику, одежду, посуду, сувениры и многое другое можно будет найти на площадке «Беларусь красивая». Здесь же пройдет модный показ от белорусских производителей. И это – далеко не полный перечень.

– На выставке «Иннопром» мы, в каком-то смысле, проведем своеобразное мини-«ЭКСПО» Республики Беларусь, которое позволит не только показать промышленный и инновационный потенциал белорусских производителей и достичь конкретных коммерческих результатов, но и получить значительный имиджевый эффект для нашей страны, познакомить российских и иностранных посетителей национальной экспозиции с глубокими историко-культурными традициями белорусского государства, укрепить репутацию Беларуси как надежного делового партнера, – сказал в интервью агентству Минск-Новости (информационный партнер «ОГ» – Прим. ред.) замдиректора «Белинтерэкспо» (организатор экспозиции на «ИННОПРОМе») Андрей Шаханович.

Также на фестивале запланирована обширная культурная программа. Будут показаны новинки белорусского кинематографа, среди них «Правила геймера», мультфильмы «Волшебная книга» и «Диди». Пройдут концерты фольклорной группы «Купалинка», народного вокального ансамбля «Белы Птах», мужского вокального ансамбля «Кантабиле», ансамбля народной песни «Вербица». Хедлайнером фестиваля станут знаменитые «Песняры», их концерт намечен на 9 июля.

– Уверена, жители Екатеринбурга и области, гости региона получат настоящее удовольствие кто-то от знакомства, а кто-то от новой встречи с такой самобытной, но в то же время близкой нам по духу белорусской культурой. Так разнообразно представленный жанр белорусской народной песни и, конечно, легендарные «Песняры», имеющие особую связь с уральской землей, никого не оставят равнодушными, – говорит министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Фестиваль разнообразят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, по перетягиванию каната и мастер-класс по танцам, которые пройдут на площадке «Беларусь спортивная». Для детей будет доступна отдельная игровая площадка с конкурсами.

Одной из изюминок фестиваля станут «тракторные танцы» от Минского тракторного завода. Представление будет в программе каждого дня, и, как говорят организаторы, на это стоит посмотреть.

Подробную программу фестиваля смотрите на сайте innoprom.cci.by