Темы дня

Общество
15 июня 2023, 23:30

Боги «Медицинского Олимпа»

По традиции премии вручают накануне Дня медицинского работника. Фото: Борис Ярков

По традиции премии вручают накануне Дня медицинского работника. Фото: Борис Ярков

В преддверии Дня медицинского работника на Среднего Урале состоялось чествование лучших специалистов системы здравоохранения – «Медицинский Олимп–2023». В этом году статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия отправились в 12 медучреждений региона. Заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций специалистов системы свердловского здравоохранения. 

Медиков поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

– Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведём работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!» – сказал глава региона в своем видеообращении.  

О  героях премии «Медицинский Олимп–2023» читайте в ближайших номерах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2023, 20:39 / Общество
В Екатеринбурге три автобусных маршрута изменят схему движения
15.06.2023, 20:00 / Общество
В Свердловской областной клинической больнице № 1 появился новый мощный компьютерный томограф
15.06.2023, 18:25 / Общество
Профессиональную награду "Медицинский Олимп" получили специалисты 12 свердловских медучреждений
15.06.2023, 17:17 / Общество
Три свердловских школьника получили 200 баллов по итогам первых госэкзаменов
15.06.2023, 16:18 / Общество
Госдума предлагает ввести реабилитационный сертификат для участников спецоперации