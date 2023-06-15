Боги «Медицинского Олимпа»

По традиции премии вручают накануне Дня медицинского работника. Фото: Борис Ярков

В преддверии Дня медицинского работника на Среднего Урале состоялось чествование лучших специалистов системы здравоохранения – «Медицинский Олимп–2023». В этом году статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия отправились в 12 медучреждений региона. Заслуженные награды подтверждают высокий уровень профессионализма и компетенций специалистов системы свердловского здравоохранения.

Медиков поздравил губернатор Евгений Куйвашев.

– Мы ремонтируем и оснащаем современным оборудованием медучреждения, ведём работу по повышению престижа профессии, решаем кадровые вопросы. Забота о вашем благополучии – один из приоритетов социальной политики региона, и так будет всегда. Спасибо вам за терпение, за ваш благородный труд. Счастья вам, успехов и крепкого уральского здоровья!» – сказал глава региона в своем видеообращении.

О героях премии «Медицинский Олимп–2023» читайте в ближайших номерах «Областной газеты».