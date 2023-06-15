Людмила БАБУШКИНА: «Итоги исполнения областного бюджета за 2022 год показали устойчивость экономической ситуации в Свердловской области»

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Принят закон «Об исполнении областного бюджета за 2022 год». С докладом по этому вопросу на заседании Законодательного Собрания выступил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Итоги исполнения областного бюджета за 2022 год показали устойчивость экономической ситуации в Свердловской области. Доходы достигли 372,8 млрд рублей. Рост к уровню 2021 года – 13,7 млрд рублей. В значительной степени это объясняется увеличением на 16,3 млрд рублей поступлений по налогу на доходы физических лиц. За 2022 год в нашем регионе более 2,5 тысячи работодателей довели размер заработной платы в своих организациях до среднего уровня по отрасли.

Расходы областного бюджета выросли по сравнению с 2021 годом на 31,7 млрд рублей и составили 375,4 млрд рублей. Областной бюджет остается социально ориентированным – на финансирование отраслей социальной сферы направлено 250,2 млрд рублей (66,6% расходов), что превышает уровень предыдущего года на 18 млрд рублей.

На здравоохранение выделено 41,1 млрд рублей. В 2022 году продолжилась реализация майских Указов Президента Российской Федерации. Для сохранения достигнутого уровня целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий медицинских работников направлено 9,6 млрд рублей.

Расходы на образование составили 91 млрд рублей. В том числе, бюджетные инвестиции в объекты образования превысили 7 млрд рублей. За счет этих средств велось строительство школ в Березовском, Екатеринбурге, Красноуфимске, Краснотурьинске, Серове, поселке Билимбай, селах Косулино, Нижнеиргинское, рабочем поселке Пышма, общественного центра в районе «Новокольцовский» (в рамках подготовки к проведению в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта), реконструкция школы № 4 на 1135 мест в Верхней Пышме и возведение двух детсадов (в Екатеринбурге и селе Сажино Артинского городского округа).

На финансирование расходов по разделу «Социальная политика» направлено 94,3 млрд рублей. Увеличение по сравнению с 2021 годом – 6,7 миллиарда рублей. Так, на выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет, выделено 11,5 млрд рублей, на ежемесячное пособие на ребенка – 5,1 млрд рублей, на выплату в связи с рождением первого ребенка – 3,8 млрд рублей, на ежемесячную выплату семьям на третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 3,9 млрд рублей.

Расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году составили 19,3 млрд рублей. Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предоставлены 42 муниципалитетам. Кроме того, местные бюджеты получили средства на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Расходы Дорожного фонда Свердловской области составили 27,7 млрд рублей. В том числе, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» направлено 8,6 млрд рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, перечисленных муниципальным образованиям в 2022 году, составил 145,8 млрд рублей. К уровню 2021 года финансовая поддержка муниципалитетов возросла на 19,9 млрд рублей.

Кстати, одновременно с принятием закона «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» депутаты рассмотрели вопрос об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части выполнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за четыре месяца 2023 года.

По информации правительства Свердловской области, за январь – апрель текущего года налоговые и неналоговые доходы достигли 139,88 млрд рублей. Годовой прогноз исполнен на 45%, рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2022 года – 35,3 млрд рублей. Это значит, что ситуация в экономике нашего региона остается стабильной.