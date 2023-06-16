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16 июня 2023, 09:35

В Екатеринбурге завершены тактико-специальные учения

Учения

Антитеррористические учения продлились в Екатеринбурге 2 дня. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области

Тренировка по пресечению террористических угроз в местах массового скопления людей завершена в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Свердловской области.

Участие в учениях принимали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, представители органов власти.

Участники тренировки отработали проведение контртеррористической операции, в ходе которой пресекли действия условных террористов. По легенде учений злоумышленники захватили заложников в помещении Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта. Также сотрудники правоохранительных ведомств отработали действия по нейтрализации попытки подрыва условными террористами самодельных взрывных устройств на объектах энергетической инфраструктуры. Кроме этого, была пресечена попытка проникновения пособников террористов на территорию Дворца водных видов спорта.

"По итогам учений руководитель оперативного штаба в Свердловской области отметил, что в результате последовательного выполнения всех этапов тактико-специального учения поставленные цели достигнуты", — уточнили в Управлении ФСБ по Свердловской области.

Напомним, антитеррористические учения в Екатеринбурге продлились 2 дня.

Областная газета Свердловской области

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