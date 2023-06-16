Пять природных пожаров за сутки ликвидировали в Свердловской области

На Среднем Урале ведется ликвидация отдельных очагов возгорания площадью от 0,15 до 15 гектаров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки ликвидированы 5 природных пожаров, в борьбе с огнем задействованы более 250 человек, сообщает департамент информационной политики региона.

Непотушенными природные пожары остаются:

в Белоярском районе (19,8 га),

в Березовском районе (24,3 га),

в Гаринском районе (70 га),

в Камышловском районе (85 га),

в Пышминском районе (23 га).

Ведется ликвидация отдельных очагов возгорания площадью от 0,15 до 15 гектаров.

Напомним, на всей территории региона действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, древесину. Запрещены посещение лесов, любые работы с применением огня, использование мобильных мангалов даже на территории собственного дачного или садового участка.

Принятые в регионе меры позволили семи муниципалитетам снять ранее введенный режим ЧС. Его действие продолжается в трех муниципальных образованиях.

Напомним, особый противопожарный режим продлен в Свердловской области до 6 июля.