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Общество
16 июня 2023, 23:51

Органный концертный зал – на всю область

Малый зал Свердловской филармонии. За электронный орган садится Тарас БАГИНЕЦ и играет Луи МАРШАНА. Очередной концерт? Не угадали – камертон к очень важному событию. Состоялось подписание трехсторонних соглашений о реализации проекта «Органный концертный зал» между министерством культуры Свердловской области, Свердловской государственной академической филармонией и руководством семи муниципалитетов.

Осенью 2023 года в семи территориях Уральского региона появится свой «Органный концертный зал». Уникальный проект, инициированный Свердловской филармонией и поддержанный министерством культуры Свердловской области, встретил отклик у муниципальных образований Восточного управленческого и Белоярского городского округов. В новом концертном сезоне жители Байкалово, Белоярского, Камышлова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска первыми услышат новый цифровой орган Свердловской филармонии и впервые посетят органные концерты, не выезжая за пределы своих территорий.

«Органный концертный зал» отвечает основной идее Национального проекта «Культура» и соответствует «Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года», направленной на приумножение новых видов деятельности в муниципальных учреждениях культуры.

В проекте будет реализована новая схема взаимодействия, в которой организацию и проведение концертного сезона берет на себя муниципальное учреждение культуры, а Свердловская филармония отвечает за его создание, предоставление собственных творческих сил, построение системы «концертного зала» в каждой отдельно взятой территории.

В течение лета сотрудники, которые будут связаны с реализацией проекта, пройдут обучение. 30 сентября в селе Байкалово стартует первый Органный концертный сезон. Череда его открытий в муниципалитетах продлится около месяца, предваряя полувековой юбилей духового органа Sauer, установленного в Большом концертном зале Свердловской филармонии.

Многие пожмут плечами: а зачем в такой глуши живая органная музыка? Ведь не поймут, не оценят! Глава Камышловского городского округаАлексей Половниковзамечает: «Когда мы начинали джазовый фестиваль UralTerraJazz, многие пальцами крутили у виска: где джаз и где Камышлов?! Но очень быстро фестиваль полюбился и жителям нашего города, и гостям из других городов. Пользуясь случаем, кстати, приглашаю 5 августа в Камышлов послушать джаз. А осенью – орган!»

Потом Тарас Багинец исполнил токкату и фугу Баха. Казалось бы, замечательное завершение мероприятия. Не тут-то было! Он повел гостей из области знакомиться с органом Свердловской филармонии, который скоро отметит полувековой юбилей. Музыкально-историческая лекция прошла на ура, все сказали, что с нетерпением ждут Тараса Багинца в своих городах.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тарас любезно согласился ответить и на наши вопросы.

– Объявлено, что программа концертов уже сформирована. Она будет единой для всех городов?

– С небольшими изменениями. В каких-то городах хотят концерты без перерыва, а где-то просят с перерывам – есть буфет, люди могут кофейку попить…

– А какие авторы будут звучать?

– Сейчас пока не время для концептуальных авторских программ. Сначала нужно получить начальный опыт прослушивания органной музыки, самое начальное слушательское органное образование. Поэтому у нас в филармонии есть 106-й абонемент для всей семьи, с которого я всегда рекомендую начинать свою слушательскую карьеру – часовой формат, где самые простые сочинения, самые простые темы, позволяющие без нервного потрясения войти в мир органной музыки, понимать, что ты слушаешь. Эмоция и знание, что ты слушаешь, связаны неразрывно. По такому же пути мы пойдем на территориях. По такому пути уже ходили в филиалах, где мы играем на цифровом органе уже десять лет.

– А кто составлял программу?

– Я и составлял.

– Ну, может, были какие-то заявки с мест…

– Это будет потом. Пока – первое знакомство. Мы же начинаем на территориях, где органа не было 300 лет и еще 300 лет не будет.

– Запланирован только орган или будут другие музыканты и певцы тоже?

– Да, будут иногда и солисты, потому что подмечено – с голосом или со скрипкой, или с ударными концерт воспринимается лучше, чем сольный орган.

Областная газета Свердловской области
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