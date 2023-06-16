Органный концертный зал – на всю область

Малый зал Свердловской филармонии. За электронный орган садится Тарас БАГИНЕЦ и играет Луи МАРШАНА. Очередной концерт? Не угадали – камертон к очень важному событию. Состоялось подписание трехсторонних соглашений о реализации проекта «Органный концертный зал» между министерством культуры Свердловской области, Свердловской государственной академической филармонией и руководством семи муниципалитетов.

Осенью 2023 года в семи территориях Уральского региона появится свой «Органный концертный зал». Уникальный проект, инициированный Свердловской филармонией и поддержанный министерством культуры Свердловской области, встретил отклик у муниципальных образований Восточного управленческого и Белоярского городского округов. В новом концертном сезоне жители Байкалово, Белоярского, Камышлова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска первыми услышат новый цифровой орган Свердловской филармонии и впервые посетят органные концерты, не выезжая за пределы своих территорий.

«Органный концертный зал» отвечает основной идее Национального проекта «Культура» и соответствует «Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года», направленной на приумножение новых видов деятельности в муниципальных учреждениях культуры.

В проекте будет реализована новая схема взаимодействия, в которой организацию и проведение концертного сезона берет на себя муниципальное учреждение культуры, а Свердловская филармония отвечает за его создание, предоставление собственных творческих сил, построение системы «концертного зала» в каждой отдельно взятой территории.

В течение лета сотрудники, которые будут связаны с реализацией проекта, пройдут обучение. 30 сентября в селе Байкалово стартует первый Органный концертный сезон. Череда его открытий в муниципалитетах продлится около месяца, предваряя полувековой юбилей духового органа Sauer, установленного в Большом концертном зале Свердловской филармонии.

Многие пожмут плечами: а зачем в такой глуши живая органная музыка? Ведь не поймут, не оценят! Глава Камышловского городского округаАлексей Половниковзамечает: «Когда мы начинали джазовый фестиваль UralTerraJazz, многие пальцами крутили у виска: где джаз и где Камышлов?! Но очень быстро фестиваль полюбился и жителям нашего города, и гостям из других городов. Пользуясь случаем, кстати, приглашаю 5 августа в Камышлов послушать джаз. А осенью – орган!»

Потом Тарас Багинец исполнил токкату и фугу Баха. Казалось бы, замечательное завершение мероприятия. Не тут-то было! Он повел гостей из области знакомиться с органом Свердловской филармонии, который скоро отметит полувековой юбилей. Музыкально-историческая лекция прошла на ура, все сказали, что с нетерпением ждут Тараса Багинца в своих городах.