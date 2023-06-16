Органный концертный зал – на всю область

Малый зал Свердловской филармонии. За электронный орган садится Тарас БАГИНЕЦ и играет Луи МАРШАНА. Очередной концерт? Не угадали – камертон к очень важному событию. Состоялось подписание трехсторонних соглашений о реализации проекта «Органный концертный зал» между министерством культуры Свердловской области, Свердловской государственной академической филармонией и руководством семи муниципалитетов.
Осенью 2023 года в семи территориях Уральского региона появится свой «Органный концертный зал». Уникальный проект, инициированный Свердловской филармонией и поддержанный министерством культуры Свердловской области, встретил отклик у муниципальных образований Восточного управленческого и Белоярского городского округов. В новом концертном сезоне жители Байкалово, Белоярского, Камышлова, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска первыми услышат новый цифровой орган Свердловской филармонии и впервые посетят органные концерты, не выезжая за пределы своих территорий.
«Органный концертный зал» отвечает основной идее Национального проекта «Культура» и соответствует «Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на период до 2035 года», направленной на приумножение новых видов деятельности в муниципальных учреждениях культуры.
В проекте будет реализована новая схема взаимодействия, в которой организацию и проведение концертного сезона берет на себя муниципальное учреждение культуры, а Свердловская филармония отвечает за его создание, предоставление собственных творческих сил, построение системы «концертного зала» в каждой отдельно взятой территории.
В течение лета сотрудники, которые будут связаны с реализацией проекта, пройдут обучение. 30 сентября в селе Байкалово стартует первый Органный концертный сезон. Череда его открытий в муниципалитетах продлится около месяца, предваряя полувековой юбилей духового органа Sauer, установленного в Большом концертном зале Свердловской филармонии.
Многие пожмут плечами: а зачем в такой глуши живая органная музыка? Ведь не поймут, не оценят! Глава Камышловского городского округаАлексей Половниковзамечает: «Когда мы начинали джазовый фестиваль UralTerraJazz, многие пальцами крутили у виска: где джаз и где Камышлов?! Но очень быстро фестиваль полюбился и жителям нашего города, и гостям из других городов. Пользуясь случаем, кстати, приглашаю 5 августа в Камышлов послушать джаз. А осенью – орган!»
Потом Тарас Багинец исполнил токкату и фугу Баха. Казалось бы, замечательное завершение мероприятия. Не тут-то было! Он повел гостей из области знакомиться с органом Свердловской филармонии, который скоро отметит полувековой юбилей. Музыкально-историческая лекция прошла на ура, все сказали, что с нетерпением ждут Тараса Багинца в своих городах.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тарас любезно согласился ответить и на наши вопросы.
– Объявлено, что программа концертов уже сформирована. Она будет единой для всех городов?
– С небольшими изменениями. В каких-то городах хотят концерты без перерыва, а где-то просят с перерывам – есть буфет, люди могут кофейку попить…
– А какие авторы будут звучать?
– Сейчас пока не время для концептуальных авторских программ. Сначала нужно получить начальный опыт прослушивания органной музыки, самое начальное слушательское органное образование. Поэтому у нас в филармонии есть 106-й абонемент для всей семьи, с которого я всегда рекомендую начинать свою слушательскую карьеру – часовой формат, где самые простые сочинения, самые простые темы, позволяющие без нервного потрясения войти в мир органной музыки, понимать, что ты слушаешь. Эмоция и знание, что ты слушаешь, связаны неразрывно. По такому же пути мы пойдем на территориях. По такому пути уже ходили в филиалах, где мы играем на цифровом органе уже десять лет.
– А кто составлял программу?
– Я и составлял.
– Ну, может, были какие-то заявки с мест…
– Это будет потом. Пока – первое знакомство. Мы же начинаем на территориях, где органа не было 300 лет и еще 300 лет не будет.
– Запланирован только орган или будут другие музыканты и певцы тоже?
– Да, будут иногда и солисты, потому что подмечено – с голосом или со скрипкой, или с ударными концерт воспринимается лучше, чем сольный орган.