Свердловская область продолжит развивать цифровизацию в социальной сфере

Разработки "Вымпелкома" могут найти применение в различных социально значимых сферах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На полях Петербургского международного экономического форума заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин встретился с директором по работе с государственными заказчиками ПАО "Вымпелком" Александром Шведовым и руководителем департамента по работе с госсектором компании Михаилом Звягинцевым. Они обсудили перспективные проекты цифровизации в социальной сфере и развитие сети мобильной связи на Среднем Урале.

"Вымпелком" является одним из крупнейших федеральных операторов, и нам, конечно, очень важно находиться в контакте, иметь возможность обсуждать вопросы активизации совместной работы, в том числе по расширению покрытия сотовой связью в регионе", — приводит слова Дмитрия Ионина департамент информационной политики Свердловской области.

Участники встречи также обсудили разработки "Вымпелкома", которые могут найти применение в различных социально значимых сферах, в том числе в здравоохранении. Компания работает над продуктами, которые должны повысить качество обслуживания и в целом сделать более комфортным и результативным взаимодействие с посетителями социальных учреждений. Так, при поддержке "Вымпелкома" были разработаны аудиобейджи.

"Это устройство записи и распознавания речи. Оно может как работать в текстовом формате, так и использоваться для аналитики. Где это может применяться? В МФЦ, поликлинике или больнице — везде, где человек соприкасается с работой системы. Это в том числе и улучшение качества обслуживания. Это и разработка, которая поможет решить конкретные управленческие задачи", — сказал Александр Шведов.

По предложению Дмитрия Ионина более детальное обсуждение перспективных проектов сотрудничества продолжится на IT-конгрессе и выставке "Форум будущего", которые пройдут в Екатеринбурге в декабре 2023 года.

Ранее "Областная газета" писала, что Дмитрий Ионин на полях ПМЭФ-2023 заявил о подготовке предложений по мерам поддержки предприятий строительной отрасли, которые будут производить модернизацию.