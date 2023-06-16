Тандем кардиолога и онкологов повышает эффективность терапии для свердловчан

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На базе Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) в тесном взаимодействии с онкологами работает врач-кардиолог. Контроль и профилактика заболеваний сердца и сосудов у пациентов с онкопатологиями позволяют проводить эффективную терапию, повышать качество жизни свердловчан. И кроме того – своевременно выявлять заболевания сердца.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в СООД приемы узкопрофильного специалиста стартовали в начале декабря 2022 года. Ранее пациентов, у которых были еще и кардиологические отклонения, направляли на консультацию к врачу-кардиологу по месту жительства. Сейчас ее можно пройти на базе СООД. За полгода работы врач-кардиолог Дмитрий Осокин провел 1,3 тысячи приемов для пациентов с онкопатологиями. На его контроле все пациенты онкодиспансера, в анамнезе которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Некоторые препараты для лечения злокачественных новообразований имеют кардиотоксический эффект, поэтому специалист следит за показателями ритма сердца и проводимости.

«Отслеживание функционально важных показателей в работе организма на протяжении всего процесса противоопухолевого лечения позволяет своевременно корректировать назначения, избегать побочных эффектов и не прерывать терапию», – отметил главный врач СООД Борис Мейлах.

В целом заболевания сердца значительно осложняют лечение онкологических заболеваний. В свою очередь опухоли усугубляют работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому специалисты взяли пациентов под особый кардиологический контроль и ведут комплексную борьбу с заболеваниями.

«Своевременный контроль показателей помогает скорректировать терапию и не останавливать процесс лечения онкологического заболевания, а в некоторых случаях – диагностировать серьезную сердечную патологию и вовремя отправить пациента на оперативное лечение к кардиохирургу при угрожающих жизни состояниях», – пояснил врач-кардиолог Дмитрий Осокин.

Напомним, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» борьбу со злокачественными новообразованиями у пациентов в регионе ведут врачи всех медучреждений, от поликлиник по месту жительства до специализированных областных центров.

Олеся КАСПЕРОВИЧ