Президентские гранты получили 34 свердловских проекта

На реализацию общественных инициатив регионам Уральского федерального округа выделено почти 200 млн рублей. Фото: пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Фонд президентских грантов определил победителей второго в этом году конкурса проектов. Гранты на общую сумму 3,5 млрд рублей выделены 1 504 социально ориентированным некоммерческим организациям. Из них 34 — из Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО, на реализацию общественных инициатив регионам Уральского федерального округа выделено почти 200 млн рублей.

"Поддержка проектов Фондом президентских грантов позволяет инициативным, неравнодушным людям активно участвовать в социальных инновациях. Наработан хороший опыт, многие практики можно и нужно тиражировать", — отметил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Он поблагодарил участников конкурса за активность и целеустремленность в реализации социально значимых инициатив.

Всего из регионов УрФО на конкурс поступило более тысячи проектов. Самыми популярными грантовыми направлениями 2023 года стали:

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан,

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Отметим, что прием заявок на участие в конкурсе на гранты 2024 года пройдет с 1 сентября по 16 октября 2023 года.

Распределение средств грантовой поддержки проектов, направленных на развитие гражданского общества, проходит 2 раза в год. По итогам первого конкурса в этом году было поддержано 184 проекта из УрФО, на их реализацию выделено 337 млн рублей. Всего с 2017 года гранты Президента получил 2 661 проект из регионов УрФО. Общая сумма грантовой поддержки составила 4 млрд рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что опыт свердловских этнокультурных НКО изучают в рамках федерального проекта.

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