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16 июня 2023, 17:56

Дни белорусской кухни прошли в столице Урала

Дни белорусской кухни в техникуме "Кулинар"

Студенты заранее изучили белорусскую кухню, рецепты, выбрали все самое вкусное. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбургском техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар" прошли Дни белорусской кухни. Мероприятие приурочено к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, страной-партнером которой в этом году выступает Республика Беларусь.

"На ИННОПРОМе Республика Беларусь представит не только свой промышленный потенциал, но и свою богатую культуру. Поэтому мы сочли необходимым познакомить наших студентов с традициями и особенностями национальной кухни этой страны", — рассказала директор техникума индустрии питания и услуг "Кулинар" Юлия Митько. 

Фото: Полина Зиновьева

В Днях белорусской кухни приняли участие более 50 студентов младших курсов образовательного учреждения. Они заранее готовились к этому мероприятию, изучали белорусскую кухню, рецепты, подбирали продукты. Готовили ребята под руководством мастера производственного обучения.

Фото: Полина Зиновьева

По словам выпускника техникума "Кулинар" Романа Цветкова, особенность белорусской кухни заключается в популярности картофеля. В почете также грибы, свинина, крупы, блюда из колбас.

Фото: Полина Зиновьева

На Днях белорусской кухни студенты техникума приготовили драники со сметаной, налистники с творогом, кулагу и отварной картофель с соленьями.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее "Областная газета" писала, что на ярмарке-фестивале белорусских товаров в Екатеринбурге выступят "Песняры".

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Областная газета Свердловской области

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