Кто нас выводит в доктора. В Свердловской области создаются медицинские классы

Десять свердловских школ в 2023 году получат субсидии для создания и оснащения медицинских классов. Из регионального бюджета на эти цели будет выделено 90 миллионов рублей. Инициатива по организации специализированных классов принадлежит лично губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ. Повышение интереса школьников к профессии врача – действенная мера в решении кадровых вопросов в сфере здравоохранения, что крайне важно для достижения задач нацпроекта «Здравоохранение».

Медицинские классы на Среднем Урале уже активно создаются. На сегодня в регионе их уже 25. Кроме того, создано также два ресурсных центра в гимназиях № 200 и № 108 Екатеринбурга. Таким образом, тех, кто намерян связать свою жизнь с медициной, начинают готовить уже со школьной скамьи. Здесь ученики получают базовые профессиональные знания, которые позволят им легче поступить в профильные учебные заведения.

С 2023 года по решению губернатора процесс создания медицинских классов выделен в отдельный проект и финансируется из областного бюджета. Школы отбираются на конкурсной основе.

По итогам первого отбора в число победителей вошли лицей № 5 Камышлова, ивдельская школа № 2, Троицкая средняя общеобразовательная школа в Талице, ирбитская школа № 8, краснотурьинская школа № 17, школа № 2 в Реже, ревдинская школа № 2, школа № 1 в Сосьве, школа № 46 в Верхотурье и школа № 9 в Красноуфимске. Уже к началу нового учебного года образовательные организации смогут оборудовать учебные классы, приобрести современные учебные пособия и другое оснащение, что позволит перевести обучение профильным предметам – химии и биологии – на новый уровень.

Для участия в конкурсе школам необходимо было подтвердить обеспеченность образовательной организации кадрами для углублённого преподавания флагманских предметов, а также заключить соглашение с Уральским государственным медицинским университетом или Свердловским областным медколледжем в рамках проекта «Медицинские классы в Свердловской области».

– На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Молодые специалисты получают подъёмные, жилищные сертификаты, предоставляется компенсация за арендное жильё. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача – дело не быстрое. Но проблему надо решать, – заявил в одном из своих выступлений Евгений Куйвашев.

Медицинские классы, помимо дополнительной теории, предусматривают и контакт с медучреждениями: экскурсии, лекции и другие мероприятия. По словам студентов, которые закончили школу в медицинских классах, 70-80% одноклассников пошли в медицинские ­вузы.

– Медкласс позволяет на ранних этапах определиться с будущей специальностью и прикоснуться к медицине уже со школьной скамьи. Ученикам дают возможность попасть в медуниверситет, познакомиться с преподавателями и корпусами, съездить на проектные смены и попробовать себя в роли исследователя. Понять, хочешь быть врачом или нет, – говорит студентка 4 курса УГМУ Арина Сарапулова.

– Очень важно, что в муниципалитетах сейчас активно поддерживают идеи по созданию медицинских классов. У нас организован и успешно работает медицинский предуниверсарий, на площадках которого за год обучаются до 1,5 тысячи школьников. И совершенно новый этап в Свердловской области начинается благодаря губернаторскому проекту. Всё это направлено на то, чтобы в нашем регионе была решена проблема с обеспечением медицинскими кадрами, – сказала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

Андрей ОСЕНКОВ