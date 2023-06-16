Медосмотр на рабочем месте. Проект «#ДОБРО на предприятие» представили крупным промышленникам

Вся процедура диспансеризации заняла у рабочих около часа. Фото Пресс-служба центра общественного здоровья и медицинской профилактики

На этой неделе свердловские медики в рамках регионального проекта «ДОБРО на предприятие» обследовали более 150 работников завода электромедицинской аппаратуры в Екатеринбурге. В ходе акции действенность такой формы работы оценили руководители крупных предприятий и организаций Свердловской области, которые принимали участие в коллегии регионального министерства промышленности и науки.

– Согласно действующему законодательству, работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам день для прохождения диспансеризации. Но часто цикл производства и занятость сотрудников не позволяют это сделать. Наш новый проект максимально приблизил данную медицинскую технологию к жителям области и заметно облегчил руководителям организацию профилактических осмотров, – говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Выездная диспансеризации была организована при участии медицинских работников Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга, Камышловской и Белоярской центральных районных больниц. Благодаря оперативным действиям медиков сотрудники предприятия прошли полный курс первого этапа диспансеризации и углублённой диспансеризации в соответствии с возрастом буквально без отрыва от производства, за один час.

Участники коллегии министерства промышленности и науки Свердловской области смогли в действии оценить эффективность организации выездных профилактических осмотров. Особенно впечатлила их результативность в части выявляемости онкологических заболеваний – менее чем за год реализации проекта врачи зарегистрировали несколько случаев онкологических заболеваний у работающих свердловчан, в том числе рак груди у женщин.

Преимуществом акции «ДОБРО на предприятие» является возможность использования результатов обследований в качестве замены обязательных медосмотров, что экономически выгодно для работодателей.

– Законодательно закреплено, что результаты анализов и других обследований можно учитывать при подведении итогов периодических медицинских осмотров, которые работодатель проводит за свой счёт. И это значительно удешевляет обязательные профилактические осмотры, – подчеркнул заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Напомним, что проект «ДОБРО на предприятие» реализуется свердловским минздравом с осени 2022 года в соответствии с задачами нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Выезд медиков в трудовые коллективы обеспечивает сотрудникам предприятий возможность пройти диспансеризацию, не покидая рабочее место. Программа вошла в тройку лучших на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», получив высокую оценку на федеральном уровне.