«Едем только за победой»

Багги Сергея Карякина не оставляет равнодушными тех, кто его видит. На этот раз машина вызвала живой интерес у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя Законодательного Собрания региона Людмилы Бабушкиной. Фото: Павел Ворожцов

6 июля в Казани состоится торжественная церемония открытия самой известной в России ралли-многодневки «Шелковый путь». В гонке примет участие один из лучших экипажей в классе багги в мире в составе депутата Законодательского Cобрания Свердловской области Сергея КАРЯКИНА и его штурмана Антона ВЛАСЮКА – серебряных призеров «Дакара-2020» в классе багги и трехкратных победителей «Шелкового пути» (в 2018, 2019 и 2021 годах).

В прошлом году команда Сергея Карякина SnagRacing выступала на «Шелковом пути» двумя экипажами. Ради участия в гонке экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепиназа свердловскую команду, дуэту Карякин-Власюк пришлось разделиться: Антон отправился на старт с Никитой, а Сергей – с молодым штурманом Иваном Безденежных. В итоге, Мазепин и Власюк одержали победу, а Карякин и Безденежных финишировали на третьем месте.

– Моя цель на эту гонку заключалась в том, чтобы передать свой опыт новому человеку. Никита отлично справился со своей задачей. Поверьте мне: я выиграл не одну гонку, и сейчас мне хотелось увидеть победу не в своих руках, а в руках человека, к обучению которого я имею непосредственное отношение, – рассказал тогда после гонки «Областной газете» Сергей Карякин.

В этом году сильнейший свердловский экипаж вновь воссоединился и единолично представит команду на «Шелковом пути». Второй год подряд знаменитая гонка будет проходить только по территории России. В прошлом году маршрут пролегал между Астраханью и Москвой и состоял из десяти этапов, протяженностью в 4,5 тысячи км. В этом году география гонки расширилась: вместо шести прошлогодних городов, которые посетили спортсмены, гонщиков ожидают девять этапов, девять городов и более пяти тысяч километров трассы. Экипажи возьмут старт в Казани, посетят Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград, Липецк, а финишируют в Москве. Первый этап гонки состоится 7 июля, завершится ралли-многодневка 15 июля.

«Областная газета» пообщалась с пилотом свердловского экипажа Сергеем Карякиным и обсудила с ним предстоящую гонку.

– Сергей, в этом году вашу команду на «Шелковом пути» будет представлять только один экипаж?

– Да, мы поедем с Антоном Власюком в нашем привычном сочетании, это будет очередной «Шелковый путь» для нас.

– Какие цели ставите перед собой?

– Конечно, едем только за победой. Мы хорошо подготовились, у нас будет новая машина, поэтому, думаю, все шансы на победу у нас есть.

– В этом году «Шелковый путь» вновь проходит только по территории России. Уже изу­чили маршрут?

– Надо сказать, что мне, на первый взгляд, он показался довольно простым. Не будет в этом году Астрахани, не будет дюн, которые традиционно доставляли проблемы всем экипажам. Но в то же время, мы прекрасно знаем, что организаторы всегда стараются сделать маршрут разнообразным и интересным, и в то же время непростым. Поэтому, думаю, они удивят нас чем-нибудь. Но мы к этому готовы.