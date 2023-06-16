Юные свердловчане борются за путевку в «Артек»

В Свердловской области сегодня стартует главное региональное событие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – Летний фестиваль ГТО среди школьников. Победители соревнований получат право выступить во всероссийском финале, который состоится в Крыму, в знаменитом детском лагере «Артек», в конце сентября – начале октября.

На территории Среднего Урала фестиваль проводится с 2015 года. Нынешний – уже 9-й по счету.

По традиции он проходит в Верхней Пышме – во Дворце спорта УГМК и на объектах спортивной школы «Лидер».

Соревнования проводятся в двух возрастных группах:

среди мальчиков и девочек 12-13 лет (IV ступень комплекса ГТО),

среди юношей и девушек 14-15 лет (V ступень комплекса ГТО).

Юные спортсмены выступают в четырех видах программы:

силовые нормативы,

бег на короткие и длинные дистанции,

стрельба из электронного оружия,

плавание.

Для участников фестиваля также пройдет «Зарядка с чемпионом». Ее проведут бронзовый призер первых Европейских игр, мастер спорта по легкой атлетике Анастасия Комароваи двукратный чемпион мира по карате-киокусинкай, заслуженный мастер спорта, основатель инклюзивного клуба боевых искусств DOJO № 1 Марсель Мансуров.

В церемонии открытия, по информации регионального Минспорта, примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, посол ВФСК «ГТО» в Свердловской области Сергей Чепиков и заместитель председателя Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев.

На фестиваль приехали команды 34 муниципальных образований. Общее количество участников – 272 человека. Это значительно больше, чем год назад (тогда было 22 команды и 176 участников).

Завершится региональный этап фестиваля ГТО в воскресенье, 18 июня.