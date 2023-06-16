Юные свердловчане борются за путевку в «Артек»

В Свердловской области сегодня стартует главное региональное событие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – Летний фестиваль ГТО среди школьников. Победители соревнований получат право выступить во всероссийском финале, который состоится в Крыму, в знаменитом детском лагере «Артек», в конце сентября – начале октября.
На территории Среднего Урала фестиваль проводится с 2015 года. Нынешний – уже 9-й по счету.
По традиции он проходит в Верхней Пышме – во Дворце спорта УГМК и на объектах спортивной школы «Лидер».
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- среди мальчиков и девочек 12-13 лет (IV ступень комплекса ГТО),
- среди юношей и девушек 14-15 лет (V ступень комплекса ГТО).
Юные спортсмены выступают в четырех видах программы:
- силовые нормативы,
- бег на короткие и длинные дистанции,
- стрельба из электронного оружия,
- плавание.
Для участников фестиваля также пройдет «Зарядка с чемпионом». Ее проведут бронзовый призер первых Европейских игр, мастер спорта по легкой атлетике Анастасия Комароваи двукратный чемпион мира по карате-киокусинкай, заслуженный мастер спорта, основатель инклюзивного клуба боевых искусств DOJO № 1 Марсель Мансуров.
В церемонии открытия, по информации регионального Минспорта, примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, посол ВФСК «ГТО» в Свердловской области Сергей Чепиков и заместитель председателя Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев.
На фестиваль приехали команды 34 муниципальных образований. Общее количество участников – 272 человека. Это значительно больше, чем год назад (тогда было 22 команды и 176 участников).
Завершится региональный этап фестиваля ГТО в воскресенье, 18 июня.