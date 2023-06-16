Десять автобусных маршрутов Екатеринбурга изменят схему движения почти на два месяца

До 10 августа изменятся схемы движения десяти автобусных маршрутов в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

С 17 июня до 10 августа изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 05, 12, 016, 019, 42, 45, 46, 047, 54, 58. Это связано с закрытием участка улицы Серафимы Дерябиной.

"На период закрытия движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина будет изменена схема движения автобусных маршрутов", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Екатеринбурга.

Так, автобус № 012 при движении к остановке "Елизавет" будет проходить по маршруту: ул. Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Ясная — Шаумяна — далее как обычно. Автобусы № 019 и 016 при движении в центр: ул. Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Ясная — Волгоградская — далее по маршруту. При движении из центра: Репина — Заводская — Начдива Васильева — ул. Серафимы Дерябиной. № 05, 45, 58 при движении из центра: Шаумяна — ул. Серафимы Дерябиной — далее по маршруту. № 42, 46, 047, 54 при движении из центра: Ясная — Волгоградская — Белореченская — Шаумяна — ул. Серафимы Дерябиной — далее по маршруту.

Мэрия просит горожан быть внимательнее в этот период и заранее выстраивать свой маршрут.

Напомним, в Екатеринбурге в этом сезоне будет отремонтировано 45 автомобильных дорог.

Еще по теме: