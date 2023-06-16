Врачи Екатеринбургского перинатального центра рассказали ученикам профильного медкласса о выхаживании недоношенных детей

Во время посещения медучреждений у молодежи формируется понимание, как работают медики. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Ученики профильного медицинского 10 "Б" класса гимназии № 35 посетили отделение патологии новорожденных № 1 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ). Школьники увидели, как в рамках национального проекта "Демография" организован процесс выхаживания недоношенных малышей и какие технологии при этом применяются.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области, сегодня развитие интереса к профессии, привлечение молодых специалистов к работе в системе здравоохранения начинается в школе. Во время посещения медучреждений у молодежи формируется понимание того, что, для чего и как делают медики.

На встрече специалист отдела менеджмента качества ЕКПЦ Ирина Топчий рассказала школьникам, что в отделения патологии новорожденных поступают дети, которых нельзя выписать домой вскоре после рождения. Медики центра каждый год проводят обследование, лечение и реабилитацию около 3 тысяч малышей с внутриутробными инфекциями, заболеваниями бронхолегочной системы, врожденным нарушением обмена веществ, патологией центральной нервной системы.

"Эти ребята готовятся стать медиками, обучаются в профильном классе. Но для того, чтобы узнать и понять все нюансы, окунуться в профессию, нужно не только прочитать об этом, но и увидеть собственными глазами процесс оказания помощи недоношенным детям, проникнуться атмосферой, услышать детский крик. Проведение таких практических занятий, знакомство с профессией на местах поможет им сделать правильный выбор в пользу профессии медика", — рассказала Ирина Топчий.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловский Центр медицины катастроф провел профориентационное занятие для школьников Камышлова.