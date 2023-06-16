Парусник Петра Первого – во флотилии «Каравеллы»

Отряд «Каравелла» планирует освятить судно 23 июня, после чего ботик спустят на воду Верх-Исетского пруда. Фото: Денис Неугодников

В преддверии 300-летия Екатеринбурга флотилия отряда «Каравелла» получила пополнение – копию деревянного ботика «Святой Николай» Петра I. Одномачтовый парусник стал подарком Императорского православного палестинского общества (ИППО). В «Каравелле» планируют включить его в программу праздничных мероприятий Дня города, а впоследствии – заявить на участие в регатах столицы Среднего Урала вместе с другими судами флотилии отряда.

Изготовить копию императорского судна для отряда «Каравелла» предложил заместитель руководителя екатеринбургского отделения ИППО Алексей Селюков. Проект предполагал производство копии ботика Петра I«Святой Николай», на котором монарх обучался морскому делу и вдохновился на создание российского регулярного флота.

Судно изготовили за пять месяцев на судоверфи в Петрозаводске на средства ИППО. Карельские корабельщики создали копию ботика Петра I по образу оригинала, который хранится в Военно-морском музее Санкт-Петербурга. В начале июня представители «Каравеллы» испытали лодку в Онежском озере, после чего отряд принял судно. По скорости ботик уступает большинству яхт во флотилии «Каравеллы», однако парусное оснащение позволяет судну ходить круто к ветру.

– На всей территории России всего три лодки такого класса, которые не стоят в музее, а ходят под парусом. На этом маленьком ботике вы можете ощутить то, что чувствовал в 16-летнем возрасте император Пётр Алексеевич, который впервые вышел под парусами и понял, что можно ходить против ветра, – рассказала «ОГ» командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Отряд планирует спустить судно на воду Верх-Исетского пруда в конце июня. Участники «Каравеллы» откроют на ботике регату памяти цесаревича Алексея, которая пройдет в Царские дни накануне 300-летия Екатеринбурга. Участники «Каравеллы» в рамках программ по истории флота и основам морского дела будут обучаться на судне навигаторскому мастерству.