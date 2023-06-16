На пленарной сессии ПМЭФ-2023 Владимир Путин обозначил устойчивую экономическую ситуацию в стране и рост уровня благосостояния россиян

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума. Фото: пресс-служба Кремля

XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии форума. В своей речи глава государства дал оценку в том числе экономическому развитию России и планам по разным направлениям.

Владимир Путин отметил, что в стране удалось сохранить сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику, что позволило зафиксировать рекордно низкие значения по безработице в стране — 3,3%, а также низкий уровень инфляции — ее уровень составляет 2,9%. При этом президент отметил, что рост ВВП в стране по итогам 2023 года может составить 1,5–2%.

"Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", — сказал Владимир Путин в своей речи, опубликованной на сайте Кремля.

Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, удалось поддержать спрос в экономике и обеспечить работой предприятия. Федеральный бюджет на сегодня, несмотря на то, что дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности страны, а также на ускоренную реализацию государственных и региональных программ, глава государства назвал сбалансированным.

"Вновь хочу подчеркнуть: речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, обрабатывающий сектор, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты", — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что уровень благосостояния страны и финансовые возможности государства позволяют сокращать уровень бедности и приводят к социальной справедливости. Эту тенденцию правительство надеется продолжить.

"Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан. И если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30 процентов. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки — составил 9,8 процента", — заявил президент.

Опережает рост цен индексация пенсий и социальных выплат, увеличивается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Доход россиян вернулся к росту, и такая тенденция тоже должна усилиться, отметил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что уровень минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года должен быть повышен на 18,5%.

"Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ — минимального размера оплаты труда — от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3 процента — до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию — сразу на 18,5 процента", — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это будет гораздо выше темпов инфляции, а также станет стимулом для увеличения зарплат по всей территории России.

Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее развитие предпринимательства в стране. Он отметил, что есть спрос на внутреннее производство и сферу услуг, особенно это видно на примере предприятий в регионах, что в результате позитивно сказывается на региональных бюджетах.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно начиная с 1997 года. За это время он завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики. В 2023 году ПМЭФ проходит под девизом "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин поручил индексировать МРОТ выше уровня инфляции.