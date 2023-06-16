Темы дня

Общество
16 июня 2023, 23:30

Такая родная белорусская кухня

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Белоруссия стала страной-партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

«На ИННОПРОМе Республика Беларусь представит не только свой промышленный потенциал, но и свою богатую культуру. Поэтому мы сочли необходимым познакомить наших студентов с традициями и особенностями национальной кухни этой страны», – рассказала директор техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» Юлия Митько.

По словам выпускника техникума «Кулинар» Романа Цветкова, особенность белорусской кухни заключается в популярности картофеля. В почете также грибы, свинина, крупы, блюда из колбас. На Днях белорусской кухни студенты техникума приготовили драники со сметаной, налистники с творогом, кулагу и отварной картофель с соленьями.

Напомним, что наканунеИННОПРОМа с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров.

Фото: Полина Зиновьева

Сюжет

Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2023, 21:12 / Общество
В Свердловской области накануне Дня медицинского работника подвели итоги комплексных программ развития отрасли
16.06.2023, 20:14 / Общество
На пленарной сессии ПМЭФ-2023 Владимир Путин обозначил устойчивую экономическую ситуацию в стране и рост уровня благосостояния россиян
16.06.2023, 19:03 / Общество
Врачи Екатеринбургского перинатального центра рассказали ученикам профильного медкласса о выхаживании недоношенных детей
16.06.2023, 18:46 / Общество
Десять автобусных маршрутов Екатеринбурга изменят схему движения почти на два месяца
16.06.2023, 18:27 / Общество
Алексей Шмыков призвал Почту России синхронизировать графики выплат жителям Среднего Урала