Такая родная белорусская кухня

Фото: Полина Зиновьева

Белоруссия стала страной-партнером Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

«На ИННОПРОМе Республика Беларусь представит не только свой промышленный потенциал, но и свою богатую культуру. Поэтому мы сочли необходимым познакомить наших студентов с традициями и особенностями национальной кухни этой страны», – рассказала директор техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» Юлия Митько.

По словам выпускника техникума «Кулинар» Романа Цветкова, особенность белорусской кухни заключается в популярности картофеля. В почете также грибы, свинина, крупы, блюда из колбас. На Днях белорусской кухни студенты техникума приготовили драники со сметаной, налистники с творогом, кулагу и отварной картофель с соленьями.

Напомним, что наканунеИННОПРОМа с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров.

Фото: Полина Зиновьева