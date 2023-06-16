В Свердловской области накануне Дня медицинского работника подвели итоги комплексных программ развития отрасли

В рамках развития комплексных медицинских проектов модернизируются учреждения здравоохранения Среднего Урала, возводятся новые объекты. Фото: Галина Соловьева

Профессиональный праздник всех, кто причастен к медицине, отмечается в третье воскресенье июня. В канун праздника традиционно подведены итоги отрасли на региональном уровне и определены планы на будущее.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, в 160 учреждениях отрасли трудятся более 77 тысяч человек, 12 тысяч из которых — врачи. В рамках реализации мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области" только в 2023 году профинансировано 28 объектов ремонта в 15 учреждениях здравоохранения.

Для достижения целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение" финансирование получили десятки медучреждений. Так, десять из них получили в этом году бюджет в рамках реализации мероприятий по созданию и тиражированию "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь". Еще десять учреждений получили финансирование в целях реализации комплексной программы Свердловской области "Доступная среда". Кроме того, организованы амбулаторные гериатрические кабинеты в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста "Старшее поколение".

Отрадно, что в этом году в Свердловской области продолжаются строительство, ремонт и проектирование новых объектов здравоохранения. Так, в 2022 году начато строительство взрослой поликлиники на 1 200 посещений в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Также начаты проектные работы по семи объектам: они запланированы к сдаче в 2023–2025 годах. Всего из средств областного бюджета профинансировано в 2022 году 80 объектов ремонта в 41 учреждении здравоохранения.

С целью укрепления материально-технической базы системы здравоохранения в этом году для медицинских учреждений Свердловской области будет приобретено 1 202 единицы медицинского оборудования.

Ранее "Областная газета" писала, что в преддверии Дня медицинского работника на Среднем Урале состоялось чествование лучших специалистов системы здравоохранения — "Медицинский Олимп — 2023".

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