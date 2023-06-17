По решению Евгения Куйвашева на обеспечение качественной водой жителей Байкаловского района выделено 45 миллионов рублей

По поручению Евгения Куйвашева в Байкалово уже строится комплексная система водоснабжения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение направить 45 миллионов рублей из резервного фонда правительства Свердловской области на установку очистных устройств в Байкаловском районе. Ранее жители Байкалово в ходе личного приема попросили главу региона обеспечить село питьевой водой.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, из-за отсутствия приемлемых водоемов в Байкаловском районе сложилась трудная ситуация с водоснабжением. Местные жители берут воду из одиночных скважинных водозаборов, но в ней много примесей. Технологии очистки таких подземных вод требуют централизованной системы водоснабжения.

Сейчас в Байкалово по поручению Евгения Куйвашева уже строится комплексная система водоснабжения. В ней предусмотрены водозабор, водоводы и фильтровальная станция. Работы будут завершены к концу 2024 года.

Ранее губернатор поручил главе муниципалитета и органам власти оперативнее решить вопрос. В результате совместно с инженерами Богдановичского ОАО "Огнеупоры" был разработан проект установки очистных сооружений в селе Липовском неподалеку от Байкалово. Установка и настройка оборудования завершится до конца 2023 года. Два населенных пункта связывает хорошая автомобильная дорога. До запуска новой системы питьевую воду, которая будет очищаться через фильтровальные установки в Липовском, будут доставлять в Байкалово по согласованному с местными жителями графику. После того как надобность в этом отпадет, очистные останутся в Липовском.

"Станция будет полностью автоматизирована. Вода здесь будет проходить несколько этапов очистки — деминерализацию при помощи полимерных мембран, которые пропускают только молекулы чистой воды. На последнем этапе очистки вода пройдет через ультрафиолетовую лампу, где будет обеззаражена. Так, на выходе получим полностью очищенную и подготовленную воду", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В апреле 2022 года на Богдановичском заводе "Огнеупоры" было запущено производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков. Оно полностью оснащено отечественным оборудованием. Натуральные экологические составляющие фильтров позволяют отказаться от применения химических реагентов и способны удерживать тяжелые металлы.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе.

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