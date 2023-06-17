Мастерка мастера

В рамках регионального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023» были определены лучший штукатур, каменщик, монтажник каркасно-обшивных конструкций, сварщик. Фото: Борис Ярков

Названы лучшие строители Свердловской области.

В Екатеринбурге прошли сразу два конкурса профмастерства строителей. На площадке одного из жилых комплексов на улице Татищева за звание лучших в 6 номинациях боролись 37 специалистов отрасли из 14 строительных компаний региона.

В рамках регионального этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023» были определены лучший штукатур, каменщик, монтажник каркасно-обшивных конструкций, сварщик. Впервые к участию в соревнованиях были допущены студенты. Победители представят область на всероссийском этапе конкурса. По результатам областного этапа конкурса «Славим человека труда!» названы лучший плиточник, лучший штукатур-маляр.

Фото: Борис Ярков

— Конкурс профессионального мастерства — это праздник достижений наших строителей. Он стал хорошей традицией и проводится не только для популяризации строительной отрасли и строительных профессий в Свердловской области и Екатеринбурге — мы традиционно проводим это мероприятие для того, чтобы выявить лучших специалистов, которые представят интересы нашего региона на всероссийском конкурсе, — подчеркнул министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Фото: Борис Ярков

Национальное объединение строителей в этом году внесло коррективы в проведение конкурса. В частности, усложнились задачи и ужесточились требования к выполнению регламента. Это сделано для того, чтобы победители региональных этапов были готовы к единым федеральным стандартам и, представляя интересы региона на финальном этапе, показали наивысший результат. Также в этом году на одной площадке встретились профессионалы и студенты.

Фото: Борис Ярков

— Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь активно включалась в образовательный процесс с точки зрения получения современной профессии. Губернатором поставлена задача развернуть в наших колледжах работу, связанную с получением рабочих профессий, на новом уровне, чтобы стройкомплекс Свердловской области получил специалистов с теми компетенциями, которые нужны сегодня на стройке. Поэтому мы вовлекли студентов, чтобы они включились в процесс работы с профессионалами и увидели, к чему нужно стремиться, — считает Михаил Волков.

Фото: Борис Ярков

По итогам конкурсов места распределились следующим образом.

Победители окружного этапа национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023»:

«Лучший штукатур»

1 место. Мирзаев Илхомжон, ГК «Астра»,

2 место. Коркин Евгений, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»,

3 место. Постыляков Тимофей, ООО «Корвет».

«Лучший каменщик»

1 место. Кабаков Алексей, ООО «ЛСР. Строительство-Урал»,

2 место. Маринюк Кирилл, ГК «Астра»,

3 место. Абдирасил Уулу Мирбек, ГК «Астра».

«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

1 место. Мельников Константин, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»,

2 место. Вовк Игорь, ТД «Индиго Мед».

«Лучший сварщик»

1 место. Коморников Алексей, АО «Уралметаллургмонтаж 2»,

2 место. Вершинин Александр, ООО «Екатеринбургсантехмонтаж»,

3 место. Климин Андрей, ООО «Корвет».

Победители регионального конкурса «Славим человека труда!»:

«Лучший плиточник»

1 место. Бобоев Нарзулло, ООО «МОНО-2»,

2 место. Горбунов Денис, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»,

3 место. Журабоев Вохид, ГК «Астра».

«Лучший штукатур-маляр»

1 место. Султанов Жасурбек, ООО «Ресурс»,

2 место. Румянцева Марина, Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства,

3 место. Гибадуллина Мария, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс».

Фото: Борис Ярков

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