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Общество
18 июня 2023, 11:34

В Свердловской области за сутки потушили 9 природных пожаров

Тушение пожара

В регионе действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Фото: Павел Ворожцов

За сутки на Среднем Урале ликвидированы 9 природных пожаров и еще 6 локализованы. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Природные пожары действуют в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах. Продолжается тушение отдельных очагов возгораний на площади от 0,15 до 15 гектаров.

В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим, который установлен решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Запрещено:

  • использовать открытый огонь и разводить костры,
  • сжигать мусор и сухостой,
  • проводить пожароопасные работы (сварочные),
  • устраивать фаер-шоу и запускать фейерверки,
  • пользоваться мобильными мангалами,
  • посещать леса, в том числе на личном транспорте. 

За нарушения правил, действующих на время особого противопожарного режима, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Штраф:

  • до 60 тысяч рублей для граждан,
  • до 110 тысяч рублей для должностных лиц,
  • до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

В случае если пожар уничтожил или повредил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, наступает уголовная ответственность, в этом случае для виновников предусмотрены:

  • штрафы от 300 до 500 тысяч рублей,
  • обязательные работы до 480 часов,
  • исправительные работы до 2 лет,
  • принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок. 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителю грозит:

  • штраф до 1 миллиона рублей,
  • лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Законодательством Свердловской области также предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности.

Сумма штрафов составляет:

  • до 5 тысяч рублей для граждан,
  • до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру лесной охраны 8 800 100 94 00 или по единому номеру экстренных служб 112. Также передать фото дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Ранее в Свердловской области было ликвидировано 6 природных пожаров. 

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области за сутки потушили 9 природных пожаров