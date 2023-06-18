В Свердловской области за сутки потушили 9 природных пожаров

За сутки на Среднем Урале ликвидированы 9 природных пожаров и еще 6 локализованы. В борьбе с огнем задействованы более 300 человек, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Природные пожары действуют в Богдановичском, Гаринском, Сосьвинском районах. Продолжается тушение отдельных очагов возгораний на площади от 0,15 до 15 гектаров.
В регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим, который установлен решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Запрещено:
- использовать открытый огонь и разводить костры,
- сжигать мусор и сухостой,
- проводить пожароопасные работы (сварочные),
- устраивать фаер-шоу и запускать фейерверки,
- пользоваться мобильными мангалами,
- посещать леса, в том числе на личном транспорте.
За нарушения правил, действующих на время особого противопожарного режима, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Штраф:
- до 60 тысяч рублей для граждан,
- до 110 тысяч рублей для должностных лиц,
- до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
В случае если пожар уничтожил или повредил лесные насаждения, причинив значительный ущерб, наступает уголовная ответственность, в этом случае для виновников предусмотрены:
- штрафы от 300 до 500 тысяч рублей,
- обязательные работы до 480 часов,
- исправительные работы до 2 лет,
- принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителю грозит:
- штраф до 1 миллиона рублей,
- лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
Законодательством Свердловской области также предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности.
Сумма штрафов составляет:
- до 5 тысяч рублей для граждан,
- до 150 тысяч рублей для юридических лиц.
При обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру лесной охраны 8 800 100 94 00 или по единому номеру экстренных служб 112. Также передать фото дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".
Ранее в Свердловской области было ликвидировано 6 природных пожаров.