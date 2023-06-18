В Белоярском городском округе завершается строительство путепровода у деревни Поварня

Мост строители возводят через железнодорожные пути на 12-м километре автодороги станция Глубокое — поселок Бобровский. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На 70% готов путепровод у деревни Поварня в Белоярском городском округе. Мост строят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Длина путепровода — 76,3 метра, вместе с подъездами его протяженность составляет более 900 метров. Мост строят через железнодорожные пути на 12-м километре автодороги станция Глубокое — поселок Бобровский. Переправа здесь необходима из-за постоянно растущего трафика между Глубоким и Бобровским. Особенно потоки транспорта увеличиваются летом, так как в районе оборудован пляж на Косулинском водохранилище, построены и возводятся коттеджные поселки, есть действующие садовые товарищества, работающие базы отдыха и развлекательный комплекс "Парк сказов". Благодаря новому путепроводу автомобилисты больше не будут стоять в пробках на железнодорожном переезде.

Сейчас на объекте завершен монтаж основных конструкций: над путями установлены три пролета и отсыпано земляное полотно. Подрядчиком работ выступает компания "Жасмин". Специалисты готовятся к укладке дорожной одежды. Также на объекте будут оборудованы тротуары по обе стороны моста шириной в полтора метра.

"Ввод путепровода на автодороге Глубокое — Бобровское улучшит не только дорожную ситуацию, но и качество жизни тысяч людей. В соответствии с графиком производства работ к концу этого года строительство путепровода завершится", — рассказал заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному минтрансу уделить особое внимание состоянию мостов и путепроводов. В этом году на областных дорогах в порядок планируют привести 11 таких объектов. Среди них мост через железную дорогу, который возводят на 127-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Строительство ведется с опережением графика, работы осуществляются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также на 61-м километре Екатеринбург — Реж — Алапаевск идет реконструкция путепровода, который планируют сдать в 2024 году.

Напомним, дорожники проконтролировали качество ремонта на Серовском тракте.