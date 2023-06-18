Благотворительный фестиваль "Дни Белого цветка" проходит в Екатеринбурге

Традиция праздника была заложена 112 лет назад. Фото: telegram-канал Екатеринбургской епархии

Духовно-просветительский благотворительный фестиваль "Дни Белого цветка" в 11-й раз проводится в Екатеринбурге. Открытие мероприятия состоялось у Храма на Крови, где гостей приветствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Мне рассказали, что когда закладывалась традиция Праздника Белого цветка, это было в 1911 году, тогда население Екатеринбурга составляло 70 тысяч человек. На первый праздник было собрано и роздано 50 тысяч белых цветков — посмотрите, какая степень вовлеченности и проникновения к призыву, который обратила царская семья к своим верноподданным с тем, чтобы творить добрые дела и украшать их красиво таким замечательным символом, как белый цветок", — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В Екатеринбурге праздник начался с музыкального шествия с белыми цветками и поздравления медицинских работников с профессиональным праздником. Кроме того, у Храма на Крови прошел парад детских колясок, в котором участие приняли 25 семей, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В Праздник Белого цветка все желающие могут внести пожертвования, в благодарность людям вручают белый цветок ручной работы. Все средства, которые будут собраны, направят на благотворительность. В частности, в этом году их решено передать на реабилитацию военных, которые пострадали в ходе специальной военной операции, сообщают организаторы.

"Я бы хотел, чтобы в нашем городе Екатеринбурге была любовь, чтобы дети воспитывались в добрых традициях. И чтобы каждый год носители белого цветка и добра, который этот цветок символизирует, становилось больше", — сказал на празднике митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее "Областная газета" сообщала о мероприятиях, которые пройдут в Праздник Белого цветка в Екатеринбурге.