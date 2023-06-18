МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре в первый день рабочей недели

Сильный ветер может сломить ветви деревьев. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, об этом уральцев предупреждают в МЧС, ссылаясь на прогноз погоды от синоптиков.

Жителей просят соблюдать меры безопасности. При сильном ветре лучше находиться подальше от домов, с балконов возможно падение различных предметов, с крыш — шифера.

Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют не оставлять машины около деревьев и рядом с рекламными конструкциями.

Также сильный ветер может осложнить пожароопасную обстановку. Свердловчан просят внимательно относиться к соблюдению требований пожарной безопасности. О возникновении происшествий необходимо сообщать по номерам 101 или 112.

Ранее синоптики прогнозировали на Среднем Урале заморозки до -3 градусов.