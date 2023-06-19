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19 июня 2023, 09:33

Минтруд удлинит выходные на майские праздники в 2024 году

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В 2024 году майские выходные продлятся 4 дня: с 28 апреля по 1 мая включительно. Фото: Полина Зиновьева

Минтруд РФ в следующем году к 1 мая, которое выпадет на среду, добавит 3 дня выходных, включая воскресенье, таким образом, россияне будут отдыхать 4 дня.

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления с графиком выходных и праздничных дней на следующий год. В нем учитываются все переносы. График составляется таким образом, чтобы рабочие недели не были раздроблены.

В 2024 году по три выходных придется на 23 февраля и 8 Марта, так как оба праздника выпадают на пятницу. Новогодние каникулы продлятся до 8 января, сообщают "Известия" со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

"А на майские будет два периода — на 1 Мая и 9 Мая. Причем в этом году 1 Мая выпадает на среду", — отметил Антон Котяков.

Предполагается, что перед Первомаем рабочая неделя будет шестидневной. После нее отдыхать россияне будут 4 дня, начиная с 28 апреля по 1 мая. Выход на работу — 2 мая.

Такой способ Минтруд выбрал для того, чтобы обеспечить полноценные новогодние каникулы, не сокращая их дни за счет переноса на другие праздники. 

Областная газета Свердловской области

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Минтруд удлинит выходные на майские праздники в 2024 году