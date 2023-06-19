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19 июня 2023, 09:55

Стандарт медиатехнолога презентовала на ПМЭФ-2023 АНО "Диалог Регионы"

Презентация профстандарта

До сегодняшнего дня у медиатехнологов не было профессионального стандарта. Фото: telegram-канал "ЦУР Свердловской области"

Профессиональный стандарт, устанавливающий единые правила квалификации специалистов в области медиатехнологий, презентовала автономная некоммерческая организация (АНО) "Диалог Регионы". Стандарт определяет требования к качеству работы и обеспечивает основу для развития навыков и компетенций, сообщается в telegram-канале "ЦУР Свердловской области". 

"Утверждение профстандарта позволит официально закрепить за медиатехнологами их статус как профессиональных коммуникаторов между властью и обществом. Будучи носителями и трансляторами социально значимых смыслов, определяющих развитие страны, ее людей и бизнеса, медиатехнологи должны, наравне с другими специалистами в сфере медиа, быть представлены в общей вертикали российского медиаобразования", — подчеркнула заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

До этого у медиатехнологов не было профессионального стандарта. Из-за этого возникали сложности при подборе специалистов для работы. Концепция, которую разработала АНО "Диалог Регионы", определяет рамки профессиональной деятельности, задавая перспективы их развития. 

Областная газета Свердловской области

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