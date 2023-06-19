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Общество
19 июня 2023, 10:51

Какие праздники летом отмечают народы России

Сабантуй

В России проживают представители 193 народов. Фото: Павел Ворожцов

Россия — одна из самых разнообразных по этническому составу стран. В РФ проживают представители 193 народов, которые отмечают национальные праздники, с некоторыми из них предлагает познакомиться "Областная газета".

Сабантуй

Сабантуй — традиционный праздник окончания посевных работ — отмечается в начале лета. Его с размахом отмечают татарский и башкирский народы. В день празднования устраиваются спортивные состязания и концерты. Гостей угощают блюдами традиционной кухни.

Ысыах

В конце июня праздник изобилия и плодородия отмечает якутский народ. Для гостей недалеко от Якутска в этнокомплексе "Ус-Хатын" проводят всеобщий хоровод осуохай.

Хэбденек

Эвенский Новый год Хэбденек считается одним из самых ярких праздников коренных народов Севера. Его празднуют в конце июня в Магадане. Проводятся традиционные ритуалы: благодарение земли, зажжение священного огня, свадебный обряд — торикачак и другие.

Сурхарбаан

В праздник Сурхарбаан представители бурятского народа, которые издавна считаются одними из лучших охотников, скотоводов и воинов, соревнуются в стрельбе из лука, борьбе и скачках. В этом году праздник приурочен к 100-летию образования Республики Бурятия.

Гырон быдтон

Самобытный праздник в конце июня и начале июля в честь окончания посевной отмечает народ Удмуртии. Гостей знакомят с национальным бытом и культурой, угощают традиционными удмуртскими блюдами, а также устраивают соревнования, концерты.

Луд

В первое воскресенье июля народ коми отмечает праздник луга — Луд. Гостей знакомят с традиционным укладом жизни народа, с особенностями национального костюма, устраивают скачки на лошадях.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел "УралЭтноФест". 

Областная газета Свердловской области

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