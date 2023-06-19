На Среднем Урале за сутки ликвидировали 10 природных пожаров

За сутки в Свердловской области потушили 10 природных пожаров в Артемовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме, сообщает департамент информационной политики региона.
В борьбе с огнем задействованы более 400 человек. Ликвидация природных возгораний продолжается в Богдановичском, Белоярском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском районах. Специалисты тушат отдельные очаги на площади от 0,15 до 15 гектаров.
В регионе действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, проводить строительные и производственные огневые работы, устраивать фаер-шоу и запускать фейерверки, пользоваться мобильными мангалами.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрены административные штрафы:
- до 60 тысяч рублей для граждан;
- до 110 тысяч рублей для должностных лиц;
- до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
В случае если из-за пожара лесным насаждениям был причинен значительный ущерб, наступает уголовная ответственность, предусматривающая наказание:
- штрафы от 300 до 500 тысяч рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
Также нарушителям грозит штраф в сумме до миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет в случае, если лесные насаждения были повреждены или уничтожены в результате поджога.
Кроме этого, за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности законодательством Свердловской области предусмотрены штрафы:
- до 5 тысяч рублей для граждан;
- до 150 тысяч рублей для юридических лиц.
О природных возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Также фото огня можно передать через мобильное приложение "Берегите лес".
Напомним, МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре в первый день рабочей недели.