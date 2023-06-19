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19 июня 2023, 14:07

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение

Дождь

20 июня в Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 20 июня ожидается сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду и дожди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на синоптиков.

Объявленное накануне штормовое предупреждение продлено в регионе. В МЧС просят жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды. Лучше отказаться от отдыха на природе, перенести походы и сплавы по рекам.

Также из-за сильного ветра осложняется пожароопасная обстановка. Кроме того, важно соблюдать меры безопасности: находясь на улице, держаться дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли, стекла, строящиеся и ремонтируемые здания.

Владельцам частных домов, чтобы не допустить затопления хозяйства, необходимо прочистить ливневые канализации и подготовить дренажные системы к отводу дождевых стоков. При грозе лучше закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, по возможности лучше выключить электробытовые приборы.

При движении на транспорте не стоит преодолевать подтопленные участки, в случае стремительно прибывающей воды — необходимо покинуть автомобиль и пройти на возвышенный участок или в ближайшее здание.

Ранее в МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре в первый день рабочей недели. 

Областная газета Свердловской области

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