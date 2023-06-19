Для свердловчан открылась горячая линия по вопросам туристических услуг и инфекций за рубежом

Специалисты проконсультируют уральцев об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом. Фото: Галина Соловьева

Региональное Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии сообщили о старте работы горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Специалисты проконсультируют уральцев об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе и правах потребителей при получении туристических услуг.

Получить консультацию по инфекционным угрозам в других странах можно по телефону +7 (343) 374-12-44. Горячая линия будет работать до 30 июня в будние дни с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловчане также могут круглосуточно задать свои вопросы по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800 555-49-43. Звонок бесплатный. Операторы дают первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Жители региона также могут звонить по следующим телефонам территориальных отделов и филиалов: областное Управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области: +7 (343) 374-12-44 (по инфекционным угрозам), +7 (343) 374-14-55 (права потребителей);

Центральный Екатеринбургский филиал: +7 952 130-57-86;

Северный Екатеринбургский: +7 (343) 307-39-39, +7 (343) 307-41-00, +7 (343) 307-41-55, +7 (34368) 3-00-06 (доб. 4261), +7 (34369) 4-29-87, +7 (343) 307-40-77, +7 (343) 307-42-99;

Южный Екатеринбургский: +7 (343) 266-54-97;

Алапаевский: +7 (34346) 3-18-66;

Асбестовский: +7 902 26-030-13;

Ирбитский: +7 (34355) 6-36-02, +7 (34355) 6-36-28;

Каменск-Уральский: +7 (3439) 37-09-90, +7 (3439) 37-08-06;

Качканарский: +7 (34342) 2-75-04;

Красноуфимский: +7 (34394) 7-59-43;

Нижнетагильский: +7 (3435) 25-53-73, +7 (3435) 47-83-62, +7 912 64-20-623;

Первоуральский: 8 800 222-45-60;

Североуральский: +7 (34384) 6-48-41, +7 (34380) 2-34-56, +7 (34380) 2-22-50;

Серовский: +7 952 734-02-10;

Талицкий: +7 (34375) 2-32-51, +7 (34371) 2-84-22, +7 (34371) 2-11-54;

Свердловский дорожный филиал: +7 (343) 358-31-96.

Ранее "Областная газета" писала, что жителей Свердловской области предостерегли от купания в водоемах.