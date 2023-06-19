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19 июня 2023, 15:55

В Екатеринбурге пройдет конкурс на лучший дизайн летнего кафе

Летнее кафе

Жюри оценит дизайн и оригинальность идеи оформления летнего кафе. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице пройдет конкурс на лучший дизайн летнего кафе. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Принять участие в конкурсе на звание самой стильной террасы могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере общепита. Для этого необходимо до 16 июля 2023 года подать заявку на электронный адрес idea@ekadm.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

К заявке необходимо приложить следующую информацию:

  • юридическое наименование организации;
  • название и адрес кафе или ресторана;
  • фотографии летнего кафе в формате jpeg (от 2 до 5 ракурсов).

Жюри рассмотрит заявки предприятий, оценит дизайн и оригинальность идеи оформления летнего кафе. Победитель конкурса определится по сумме выставленных экспертами баллов. Итоги станут известны до 31 августа 2023 года.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее оформление предприятия к 300-летию города.

Областная газета Свердловской области

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