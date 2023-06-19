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19 июня 2023, 16:58

Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней на 2024 год

Салют на 9 мая

В майские праздники россияне будут отдыхать в общей сложности больше недели. Фото: Павел Ворожцов

Минтруд России опубликовал проект постановления о праздничных и рабочих днях, которые ждут граждан в 2024 году.

Согласно документу, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 8 января включительно. Выход на работу — 9 января. Следующие длинные выходные россиян ждут в феврале.

День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому у граждан будет три дня отдыха с 23 по 25 февраля включительно. Три дня выходных ожидаются в марте, с 8 по 10 число включительно, так как Международный женский день тоже попадает на пятницу.

Следующий блок длинных выходных приходится на майские праздники. Перед Первомаем трудящихся ждет шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 апреля включительно. Отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая включительно, следующая за Первомаем рабочая неделя продлится всего два дня: 2 и 3 мая. 4 и 5 мая стандартные выходные. За ними последует трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая, а после — 4 дня отдыха с 9 по 12 мая включительно.

В июне 2024 года трудящихся ждет раздробленная одним выходным неделя: День России, 12 июня, выпадает на среду.

Следующие длинные выходные наступят в ноябре. Отдыхать граждане будут с 2 по 4 ноября, после чего их ждет четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября.

Фото: telegram-канал Минтруда РФ

Напомним, Минтруд увеличил число дней отдыха в майские праздники на 2024 год, не сокращая новогодние каникулы.

Областная газета Свердловской области

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