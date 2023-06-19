Пилотажная четверка "Первушино" выступит на аэродроме в Логиново

Пилотажная группа "Первушино" выступит в Логиново 15 июля. Фото предоставлено организаторами авиашоу

15 июля на свердловском аэродроме Логиново выступит пилотажная группа "Первушино" из Уфы. В шоу-пилотаже примут участие 4 самолета, сообщают организаторы.

Пилотажная группа исполнит в небе фигуры "сердце", "вентилятор", перекрестные роспуски и роспуски "тюльпан", горизонтальный "веер", "колодец".

Сольные и групповые программы будут представлены в пилотажных строях "клин", "ромб", "пеленг". Завершится выступление проходом самолетов через надувные конусы на высоте 10 метров.

Также пилоты группы пообщаются со зрителями, а руководитель пилотажной четверки и президент Федерации авиации общего назначения Сергей Минигулов проведет семинар для интересующихся авиацией. Он расскажет, как за 3 месяца можно стать частным пилотом, какие ситуации отрабатывают летчики и как ведется их подготовка.

Во время фестиваля в Логиново будет работать большая зрительная зона "Пикник у взлетки". Гости смогут удобно расположиться в 30 метрах от взлетной полосы.

На все мероприятия требуется заранее пройти регистрацию.

Напомним, в 2022 году на аэродроме Логиново презентовали пилотажную группу Свердловской области.