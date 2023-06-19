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19 июня 2023, 18:00

В Таежном началась сборка первых домокомплектов для погорельцев

Возведение домокомплектов в Таежном

Из-за слабого болотистого грунта в поселке строятся каркасные дома на винтовых сваях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для людей, которые остались без крова после природного пожара в поселке Таежном, строители начали собирать первые домокомплекты. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, первые фургоны со стеновыми панелями и материалами, необходимыми для монтажа, доставлены в Таежный в конце прошлой недели. В первых трех домах строители установили полы, стены, потолочные перекрытия и уже монтируют крыши. На сборку одного дома с гардеробной, котельной, кухней, гостиной и спальней уходит около пяти дней.

Отметим, что всего в Таежном планируется возвести 26 домов. Из-за слабого болотистого грунта в поселке строятся каркасные дома на винтовых сваях. Строители начали завозить их в первой декаде июня и сразу приступили к устройству фундаментов. 

Процесс возращения населенного пункта к привычной жизни лично контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В частности, глава региона поручил в течение одного строительного сезона возвести жилье для 47 человек, которые потеряли дома в огне.

Видео департамента информационной политики Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что в Сосьве возводят второй этаж многоквартирного дома для погорельцев.

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Областная газета Свердловской области

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