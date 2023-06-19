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19 июня 2023, 23:27

Победители поедут в «Артек»

Хозяева фестиваля – верхнепышминцы – оказались «негостеприимными»: забрали первое место себе. Фото: Антон Михайлов

Хозяева фестиваля – верхнепышминцы – оказались «негостеприимными»: забрали первое место себе. Фото: Антон Михайлов

В минувшие выходные в Верхней Пышме прошел областной фестиваль ГТО среди школьников – главное региональное событие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне». В командном зачете победила сборная ГО Верхняя Пышма, а в личном – представители Асбеста, Богдановича и Ревды. Сильнейшие в индивидуальных видах выступят во всероссийском финале, который состоится в сентябре-октябре 2023 года в Международном детском центре «Артек» в Гурзуфе (Республика Крым).

Соревнования проводились в двух возрастных группах:

среди мальчиков и девочек 12-13 лет (IV ступень комплекса ГТО),

среди юношей и девушек 14-15 лет (V ступень комплекса ГТО).

Юные спортсмены соревновались в четырех видах программы:

силовые нормативы,

бег на короткие и длинные дистанции,

стрельба из электронного оружия,

плавание.

В течение двух дней на площадках Дворца спорта УГМК и стадиона «Металлург» борьбу за победу вели 259 подростков из 33 муниципальных образований Свердловской области.

На церемонии открытия участников приветствовали легенда отечественного спорта – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, а сейчас – депутат Госдумы РФ и посол ВФСК «ГТО» в Свердловской области Сергей Чепиков, а также заместители министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких и Ольга Белоножкина.

Кроме спортивных состязаний, участники также соперничали в конкурсной и образовательной программах.

На этом летняя программа ВФСК «ГТО» в Свердловской области не заканчивается. Уже в ближайшую субботу, 24 июня, также в Верхней Пышме пройдет фестиваль ГТО среди семейных команд. На площадке Дворца спорта «УГМК» и на стадионе «Металлург» встретятся 15 ­команд со всего региона.

Победители фестиваля ГТО

Чемпионами летнего фестиваля ВФСК ГТО в личном зачете стали:

в возрастной группе 12-13 лет 

  Иван Емельянов (ГО Богданович)  Алена Сажина (Асбестовский ГО)

в возрастной группе 14-15 лет

  Михаил Старицын (Асбестовский ГО)

  Николь Митяшина (ГО Ревда)

В командном зачете спортивной программы победила сборная ГО Верхняя Пышма.

В конкурсной программеМО город Алапаевск

В образовательной программеАсбестовский ГО

Общий зачет летнего фестиваля ВФСК «ГТО» в очередной раз остался за представителями команды-хозяйкиГО Верхняя Пышма

Областная газета Свердловской области
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