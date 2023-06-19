Победители поедут в «Артек»

Хозяева фестиваля – верхнепышминцы – оказались «негостеприимными»: забрали первое место себе. Фото: Антон Михайлов

В минувшие выходные в Верхней Пышме прошел областной фестиваль ГТО среди школьников – главное региональное событие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне». В командном зачете победила сборная ГО Верхняя Пышма, а в личном – представители Асбеста, Богдановича и Ревды. Сильнейшие в индивидуальных видах выступят во всероссийском финале, который состоится в сентябре-октябре 2023 года в Международном детском центре «Артек» в Гурзуфе (Республика Крым).

Соревнования проводились в двух возрастных группах:

среди мальчиков и девочек 12-13 лет (IV ступень комплекса ГТО),

среди юношей и девушек 14-15 лет (V ступень комплекса ГТО).

Юные спортсмены соревновались в четырех видах программы:

силовые нормативы,

бег на короткие и длинные дистанции,

стрельба из электронного оружия,

плавание.

В течение двух дней на площадках Дворца спорта УГМК и стадиона «Металлург» борьбу за победу вели 259 подростков из 33 муниципальных образований Свердловской области.

На церемонии открытия участников приветствовали легенда отечественного спорта – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, а сейчас – депутат Госдумы РФ и посол ВФСК «ГТО» в Свердловской области Сергей Чепиков, а также заместители министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких и Ольга Белоножкина.

Кроме спортивных состязаний, участники также соперничали в конкурсной и образовательной программах.

На этом летняя программа ВФСК «ГТО» в Свердловской области не заканчивается. Уже в ближайшую субботу, 24 июня, также в Верхней Пышме пройдет фестиваль ГТО среди семейных команд. На площадке Дворца спорта «УГМК» и на стадионе «Металлург» встретятся 15 ­команд со всего региона.