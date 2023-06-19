«Свердловский вальс» прозвучал в полночь

На фото – Даша и Юрий Щербаковы. Фото: Предоставлено Детской филармонией

Впервые фортепианный марафон на Урале прошел ровно десять лет назад. С тех пор Свердловская детская филармония, инициатор и бессменный организатор марафона, собирает его участников каждый год (с перерывом на ковид). Нынешний марафон был восьмым, а в год 300-летия Екатеринбурга организаторы решили объединить в событии 300 пианистов.

Это не концерт и не конкурс. Это возможность дарить музыку в своем исполнении другим. Поэтому все годы фортепианный марафон остается очень демократичным проектом. Нынешний, восьмой, не стал исключением. По возрасту участники были от пяти лет до так называемого «серебряного возраста». По гео-графии представительства: от небольшого уральского городка Арамили до... Колумбии и Аргентины. Да, впервые в марафоне приняли участие иностранные музыканты, и в этом смысле уникальный уральский проект обретает уже международный статус.

Как всегда, в марафоне активно участвовали воспитанники специальной музыкальной школы-десятилетки, Музыкального училища им. Чайковского, Уральской консерватории. Уже не первый год участвуют екатеринбуржцы, объединившиеся в собственном проекте «Пиано-ЕКБ», которые неизменно представляют очень качественную музыку.

– Но нам бесконечно важно и то, что к марафону присоединяются члены музыкальных студий – взрослые люди, решившие научиться играть на инструменте, что называется, «в возрасте». Им так же, как и профессионалам, хочется дарить свою музыку землякам. И в целом получается такая история возвращения к традициям русского музицирования, – отмечает заместитель директора Детской филармонии по развитию и внешним коммуникациям Наталья Подкорытова.

Восьмой фортепианный марафон, посвященный юбилею столицы Урала, открылся музыкальным брендом города – «Свердловским вальсом». Он прозвучал в исполнении Татьяны Бунтури и Моники Левашовой. Учителя и ученицы. Таким образом, организаторы подчеркнули и посвящение марафона Году педагога и наставника. Вообще, в историю проекта восьмой марафон вой-дет тем, что его отличительной особенностью стали дуэты. Много дуэтов. Они были разные: играли дети, играл ребенок с папой или с мамой, были дуэты музыкантов-педагогов и, конечно же, дуэты учитель – ученик. Марафон допускает и солирование фортепиано в дуэте с каким-то другим инструментом. Нынче это были дуэты фортепиано-домра, фортепиано-кларнет. Последний ансамбль стал вообще открытием для уральского марафона: в дуэте объединились Сантьяго Аристизабаль (кларнет) из Колумбии и Росальба Олива (фортепиано) из Аргентины.

Удивителен и профессиональный состав участников марафона. Да, музыканты – в первую очередь. Но много и тех, у кого музыка – для души, а есть, помимо этого, своя любимая профессия. Юрист, инженер, архитектор, бухгалтер, кондитер, водитель автобуса – далеко не полный перечень тех, кого соединила и объединила музыка. А желающих выступить было так много, что пришлось даже ограничить масштабы исполнения – только по одному произведению от музыканта.

Поскольку 2023-й еще и Год Рахманинова (в связи с 150-летием со дня рождения композитора), то звучало много рахманиновских мелодий – прелюдии, этюды, ноктюрны. Красивая, виртуозная музыка... Музыкальным же посвящением юбиляру-Екатеринбургу стали мелодии уральских композиторов – Евгения Родыгина, Андрея Бызова, Вадима Бибергана, Евгения Щекалева, авторские произведения молодых композиторов. Удивительно, что марафон не только открылся любимым «Свердловским вальсом», но и завершился им. «Пускай над перекрестками не гаснут огоньки...» звучала в полночь с пятницу на субботу под открытым небом. Гостеприимной площадкой для марафона вновь стал дворик Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. «Свердловский вальс» хором исполнили участники проекта «Пиано-ЕКБ» и все зрители. И снова организаторы подчеркивают: «На нашем фортепианном марафоне не бывает победителей, но нет и проигравших. Выигрывают все. Вместе с Музыкой!».