У Фестиваля новый посол

Сергей Абрамов вместе с директором департамента спорта Фестиваля Иваном Клочковым и талисманом игр соболенком Кедри. Фото: Пресс-служба МФУС

С 19 по 31 августа в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль университетского спорта. Как и у многих других крупных турниров, у него есть свои послы – известные в спортивном мире люди. На матче за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу между «Синарой» и «Газпромом-Югрой» был объявлен еще один (третий по счету) посол Фестиваля – капитан екатеринбургской команды и сборной России Сергей АБРАМОВ.

– Рад быть послом такого крупного международного события, которое пройдет в Екатеринбурге, – отметил Сергей Абрамов. – В спортивной программе Фестиваля есть и мини-футбол, за которым я буду следить отдельно.

Сергей Абрамов родился 9 сентября 1990 года в Полевском. Является воспитанником екатеринбургского мини-футбольного клуба «Синара». За основную команду начал выступать с 2007 года, первый гол в чемпионатах России забил 20 сентября 2008 года. Вместе с «Синарой» Сергей трижды становился чемпионом страны – в сезонах 2008/2009, 2009/2010 и 2020/2021, а также выигрывал самый престижный клубный трофей Европы – Кубок УЕФА (ныне – Лига чемпионов). Является лучшим бомбардиром екатеринбургской команды в чемпионатах России – на данный момент на его счету 283 забитых мяча. Абрамов был признан лучшим игроком Суперлиги прошедшего сезона, в котором «Синара» завоевала бронзу.

В 2010 году Сергей дебютировал в сборной России. С тех пор он четырежды становился серебряным призером чемпионата Европы, один раз выиграл бронзу континентального первенства, а в 2016 году стал серебряным призером чемпионата мира. Сергей является капитаном национальной сборной России по мини-футболу.

Абрамов – не первый посол предстоящего Фестиваля. В апреле организаторы турнира объявили, что представлять турнир будет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, уроженка Свердловска Анжелика Тиманина. Тогда же она посетила один из главных объектов турнира – Дворец водных видов спорта.

– Мне очень радостно, что на моей родной земле, в моем родном городе появился такой масштабный, классный, огромный Дворец водных видов спорта. Здорово, что спортсмены из разных видов спорта найдут в нем свое место. Потенциал – отличный, – сказала Анжелика Тиманина.

Позже к команде Фестиваля присоединился еще один олимпийский чемпион – капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский. За 100 дней до старта турнира Давид принял участие в городской прогулке, которую устроили организаторы. Участники прогулки выстроили маршрут таким образом, что на GPS-навигаторе в конце мероприятия появилась символическая цифра 100. Также Давид заявил, что его основная задача – привлечь внимание к такому масштабному событию, как Фестиваль.