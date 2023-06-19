Пробкам – бой!

Благодаря новому путепроводу автомобилисты больше не будут стоять в пробках на железнодорожном переезде. Фото: све.рф

На 70% готов путепровод у деревни Поварня в Белоярском городском округе. Мост строят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Длина путепровода – 76,3 метра, вместе с подъездами его протяженность составляет более 900 метров. Мост строят через железнодорожные пути на 12-м километре автодороги станция Глубокое – поселок Бобровский. Переправа здесь необходима из-за постоянно растущего трафика между населенными пунктами. Особенно потоки транспорта увеличиваются летом, так как в районе на Косулинском водохранилище оборудован пляж, построены и возводятся коттеджные поселки, есть действующие садовые товарищества, работающие базы отдыха и развлекательный комплекс «Парк сказов».

Сейчас на объекте завершен монтаж основных конструкций: над путями установлены три пролета и отсыпано земляное полотно. Подрядчиком работ выступает компания «Жасмин». Специалисты готовятся к укладке дорожной одежды. Также на объекте будут оборудованы тротуары по обе стороны моста шириной в полтора метра.

– Ввод путепровода на автодороге Глубокое – Бобровское улучшит не только дорожную ситуацию, но и качество жизни тысяч людей. В соответствии с графиком производства работ к концу этого года строительство путепровода завершится, – рассказал заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Александр Окунский.