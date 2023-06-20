В Свердловской области проходит второй конкурсный этап проекта "Семья России"

Для участия в конкурсе необходимо подготовить видеооткрытку с рассказом о секретах крепкого и счастливого брака. Фото: оргкомитет проекта "Семья России"

Многодетные семьи Среднего Урала с 19 июня по 9 июля могут принять участие во втором конкурсном этапе проекта "Семья России". Он называется "Видеооткрытка "Секреты семейного счастья", сообщают организаторы.

По словам председателя оргкомитета конкурса Татьяны Буцкой, в первом этапе премии приняли участие 92 семьи из Красноярского края, Волгоградской и Свердловской областей.

"Мы надеемся, что такая приятная тенденция сохранится на протяжении всего конкурса. Наш архив секретов семейного счастья каждый день пополняется душевными историями, которые непременно должны стать ориентиром для молодого поколения", — рассказала Татьяна Буцкая.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте проекта, подготовить видеооткрытку с рассказом о секретах крепкого и счастливого брака и направить ее на электронный адрес: premia.semya.rossii@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества, региона проживания и наименования одной из номинаций: "Счастливое детство", "Семьи-долгожители", "Глава семьи — защитник Родины", "Семья Донбасса — семья России".

Итоги второго этапа конкурса будут подведены с 24 по 30 июля. Оргкомитет определит двенадцать победителей: по 3 победителя в каждой из 4 номинаций.

Проект "Семья России" реализуется экспертно-просветительским центром помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор родителей" при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия". Он призван выявить и поощрить благополучные многодетные семьи, истории которых станут позитивным примером для общества.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловчане могут принять участие в конкурсе "Семья России".