Ростелеком отметил наградой журналиста "Областной газеты" Валерию Белякову

Журналист "Областной газеты" представила на конкурс работу о кибермошенничестве в мессенджерах и соцсетях. Фото: Олеся Иванова

Руководителю службы информации "Областной газеты" Валерии Беляковой объявлена благодарность в номинации "Интернет-СМИ" за участие в региональном этапе ХII конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который проводит компания "Ростелеком".

Журналист газеты представила на конкурс работу о кибермошенничестве в мессенджерах и соцсетях. Вместе с экспертами в сфере IT-технологий Валерия Белякова разбиралась, как хакеры взламывают аккаунты пользователей и как можно их защитить от кибератак.

Всего на региональный этап конкурса из регионов УрФО и Пермского края было направлено 372 работы. Из них из Свердловской области — 61 материал.

Работы отбирались по нескольким номинациям:

"Телевидение",

"Интернет-СМИ",

"Печатная пресса",

"Радио и подкасты",

"Социальные медиа".

"Для нас важно, чтобы журналистское сообщество не просто передавало информацию, что происходит в цифровой отрасли и телекоме, а еще неким образом обучало население тому, с чем они сталкиваются на сегодняшний день, будь то электронное правительство — Госуслуги, или какие-то новые продукты в интернете, или облачные решения, которые операторы представляют. Важно, что журналисты простым языком доносят эту информацию до пользователей, что упрощает жизнь", — подчеркнул вице-президент "Ростелекома" на Урале, директор Екатеринбургского филиала Иван Пичугин.