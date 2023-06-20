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Общество
20 июня 2023, 13:47

Ростелеком отметил наградой журналиста "Областной газеты" Валерию Белякову

Церемония вручения

Журналист "Областной газеты" представила на конкурс работу о кибермошенничестве в мессенджерах и соцсетях. Фото: Олеся Иванова

Руководителю службы информации "Областной газеты" Валерии Беляковой объявлена благодарность в номинации "Интернет-СМИ" за участие в региональном этапе ХII конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который проводит компания "Ростелеком". 

Журналист газеты представила на конкурс работу о кибермошенничестве в мессенджерах и соцсетях. Вместе с экспертами в сфере IT-технологий Валерия Белякова разбиралась, как хакеры взламывают аккаунты пользователей и как можно их защитить от кибератак. 

Всего на региональный этап конкурса из регионов УрФО и Пермского края было направлено 372 работы. Из них из Свердловской области — 61 материал.

Работы отбирались по нескольким номинациям:

  • "Телевидение",
  • "Интернет-СМИ",
  • "Печатная пресса",
  • "Радио и подкасты",
  • "Социальные медиа". 

"Для нас важно, чтобы журналистское сообщество не просто передавало информацию, что происходит в цифровой отрасли и телекоме, а еще неким образом обучало население тому, с чем они сталкиваются на сегодняшний день, будь то электронное правительство — Госуслуги, или какие-то новые продукты в интернете, или облачные решения, которые операторы представляют. Важно, что журналисты простым языком доносят эту информацию до пользователей, что упрощает жизнь", — подчеркнул вице-президент "Ростелекома" на Урале, директор Екатеринбургского филиала Иван Пичугин.

Областная газета Свердловской области

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