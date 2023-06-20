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20 июня 2023, 14:25

Акция "Минута молчания" пройдет в День памяти и скорби в России

Возложение цветов

Одновременно на всей территории России будет объявлена минута молчания в 12:15 по московскому времени. Фото: Полина Зиновьева

22 июня, в День памяти и скорби, на территории России пройдет акция "Минута молчания".

Одновременно на территории всей страны будет объявлена минута молчания. Начало в 12:15 по московскому времени (14:15 по местному времени).

На одну минуту в стране:

  • будет прервано вещание в эфире радио и телевидения;
  • остановится общественный транспорт и автомобили;
  • приостановится работа организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл;
  • прекратится работа касс в торговых центрах.

Жителей Свердловской области призывают поддержать акцию минутой молчания.

Напомним, ранее Средний Урал присоединился к международной акции "Сад памяти".

Областная газета Свердловской области

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