Акция "Минута молчания" пройдет в День памяти и скорби в России

Одновременно на всей территории России будет объявлена минута молчания в 12:15 по московскому времени. Фото: Полина Зиновьева

22 июня, в День памяти и скорби, на территории России пройдет акция "Минута молчания".

Одновременно на территории всей страны будет объявлена минута молчания. Начало в 12:15 по московскому времени (14:15 по местному времени).

На одну минуту в стране:

будет прервано вещание в эфире радио и телевидения;

остановится общественный транспорт и автомобили;

приостановится работа организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл;

прекратится работа касс в торговых центрах.

Жителей Свердловской области призывают поддержать акцию минутой молчания.

Напомним, ранее Средний Урал присоединился к международной акции "Сад памяти".