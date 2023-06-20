Акция "Минута молчания" пройдет в День памяти и скорби в России

22 июня, в День памяти и скорби, на территории России пройдет акция "Минута молчания".
Одновременно на территории всей страны будет объявлена минута молчания. Начало в 12:15 по московскому времени (14:15 по местному времени).
На одну минуту в стране:
- будет прервано вещание в эфире радио и телевидения;
- остановится общественный транспорт и автомобили;
- приостановится работа организаций и предприятий, где это позволяет сделать технологический цикл;
- прекратится работа касс в торговых центрах.
Жителей Свердловской области призывают поддержать акцию минутой молчания.
Напомним, ранее Средний Урал присоединился к международной акции "Сад памяти".