В Свердловской области началась модернизация 46 сельских отделений Почты России

Модернизация охватит более 20 районов, включая отдаленные поселения Слободо-Туринского, Байкаловского, Серовского районов. Фото: Борис Ярков

В этом году Почта России обновит 46 уральских отделений в сельской местности, которые обслуживают около 80 000 человек. Часть из них на период ремонта переехали во временные помещения, остальные продолжат оказывать услуги по тем же адресам.

Модернизация сети почтовых отделений Среднего Урала проходит в рамках реализации масштабной правительственной программы. Развитие Почты России и ее региональных сельских отделений включено в народную программу "Единой России". По всей стране работают штабы для контроля за обновлением почтовой сети. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Урал АО "Почта России".

По словам заместителя секретаря регионального отделения "Единой России" Сергея Никонова, в отдаленных населенных пунктах, где нет отделений Сбербанка, компаний, принимающих коммунальные платежи, и аптечных пунктов, почтовое отделение выполняет все эти функции.

"Особенно это важно для людей пожилого возраста, которые не разбираются в электронных услугах. За прошедший год мы увидели, как преобразились почтовые отделения, и я считаю, что работа должна быть продолжена", — рассказал Сергей Никонов.

Модернизация охватит более 20 районов, включая отдаленные поселения Слободо-Туринского, Байкаловского, Серовского районов. В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Будет установлена новая мебель и современная техника.

Для удобства маломобильных людей у входных групп появятся пандусы с поручнями и кнопками вызова персонала, будут расширены дверные проемы, демонтированы пороги. В некоторых почтовых объектах установят подъемные устройства.

Ранее "Областная газета" писала, что Алексей Шмыков призвал Почту России синхронизировать графики выплат жителям Среднего Урала.

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