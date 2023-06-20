Жительница Екатеринбурга Наталья Кадешникова победила во Всероссийском конкурсе "Моя страна — моя Россия"

Наталья Кадешникова представила проект "Предпринимательская грамотность для новых старших". Фото: личная страница Натальи Кадешниковой в соцсети "ВКонтакте"

В заключительный день Петербургского международного экономического форума состоялась церемония награждения победителей 20-го Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Наталья Кадешникова из Екатеринбурга заняла первое место в номинации "Моя педагогическая инициатива".

Как сообщили организаторы, в этом году на конкурс заявились более 100 тысяч человек из 89 регионов России и 25 иностранных государств, среди которых Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Казахстан, Индия, Китай. В финальный этап прошли 150 участников. Призовые места заняли 43 автора лучших проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие в адрес участников конкурса.

"Представленные на конкурс проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства — всегда содержательны и интересны, они убедительно демонстрируют громадный творческий, созидательный потенциал молодежи, искреннюю заботу юношей и девушек о будущем России. Желаю вам успехов в осуществлении планов и замыслов и всего самого доброго", — говорится в обращении главы государства.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров выразил уверенность, что, независимо от результатов, большинство инициатив будут реализованы, а для каждого финалиста уже сейчас открываются новые возможности.

Второй год самой популярной среди номинаций остается "Моя педагогическая инициатива". В этом году в ней участвовали более 20 тысяч жителей из разных регионов России. Первое место заняла автор методики системных практик работы со старшим поколением, руководитель Клуба новых старших "Комуза" Наталья Кадешникова. Она представила проект "Предпринимательская грамотность для новых старших". Это программа очных занятий для людей от 50 лет, разработанная с учетом психофизиологических и когнитивных особенностей людей старшего возраста.

"Наш проект позволит переосмыслить представление о людях старшего поколения, а самим участникам — найти новый способ творческой и профессиональной самореализации. Нас услышали, наш проект заметили, спасибо всем причастным. Верьте в свои проекты и не бойтесь принимать участие в больших проектах и конкурсах, ведь именно вы можете стать победителем и взять главный приз", — поделилась Наталья Кадешникова.

По словам первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева, благодаря конкурсу преподаватели со всей страны могут рассказать о своих практиках и передать свой многолетний опыт молодому поколению.

Ранее "Областная газета" писала, что юная художница из Заречного стала призером международного конкурса.