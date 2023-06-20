Алексей Орлов выступил перед гордумой с отчетом о работе администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга рассказал о социально-экономическом развитии города. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Екатеринбургская городская дума провела 93-е заседание, на котором с отчетом о деятельности администрации за 2022 год выступил глава города Алексей Орлов.

Градоначальник представил документ, в котором подведены итоги социально-экономического развития Екатеринбурга, а также крупных проектов, которые реализованы в столице Урала, сообщает пресс-служба екатеринбургской мэрии.

В частности, в Екатеринбурге были построены 3 школы, отремонтированы 2 детских сада и 4 школьных здания. В прошлом году в столице Урала провели реконструкцию нескольких дорог, благоустроили Преображенский парк (1 этап) и Исторический сквер, обновили 10 дворовых территорий. Выполнен капитальный ремонт и реконструкция 76 километров тепловых сетей. Также в 2022 году были расселены аварийные дома, в новые квартиры переехали 297 семей.

"Несмотря на значительное санкционное давление, большинство промышленных предприятий Екатеринбурга в 2022 году не только сохранили объемы выпуска продукции, но даже увеличили их. Успешно реализованы крупные инвестиционные проекты. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств увеличился практически на 19% и превысил 600 миллиардов рублей", — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отчет главы Екатеринбурга был принят депутатами. Подробности читайте в материале "Областной газеты".